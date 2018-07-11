較歷史高點慘跌6成7 業者仍看好比特幣攀上6萬美元

2018 年以來，比特幣表現不佳，價格較去年底高點大跌約 67%；不過，加密貨幣交易業者、Tenx 聯合創辦人 Julian Hosp 認為，比特幣仍有機會攀上 6 萬美元。

Hosp 曾於 2017 年預言，比特幣可能在 2018 年，跌至 5000 美元，或飆上 6 萬美元。

週三 (11 日) 上午，比特幣價格一度來到 6363.93 美元，與去年 12 月創下的歷史高點 (近 2 萬美元) 相比，大跌約 67%。

台北時間週三下午 4 點 41 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣上漲 0.95%，至 6362.27 美元；以太幣上漲 1.06%，至 438.97 美元；萊特幣上漲 1.63%，至 77.34 美元；瑞波幣上漲 0.70%，至 0.45 美元。

週三比特幣價格走揚。(圖：翻攝自 CoinDesk)

根據 CNBC 報導，Hosp 表示，先前比特幣價格大跌，趨近 5000 美元，接下來可觀察，能否升至 6 萬美元，「我還是很有信心」。

Hosp 稱，若比特幣能在 8 月升至 1 萬美元之上，就有機會在 2018 年結束前，站上 6 萬美元。

2018 年迄今，加密貨幣利空消息不斷，1 月日本驚傳史上最大虛擬貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓的虛擬貨幣「NEM」；日前又傳出加密貨幣交易所 Bancor 遭駭客攻擊，竊走價值 1350 萬美元加密貨幣的消息。

另一方面，德州大學研究指出，2017 年比特幣價格大漲，極可能與人為操縱有關。

Dead Coins 網站資料則顯示，截至目前為止，已有超過 800 種加密貨幣，被列為「死亡」等級，且這類交易價不到 1 美分、價值近乎零的加密貨幣，數量還會繼續增加。