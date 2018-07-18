能源盤後─API庫存緩增 油價跌 休士頓有望成為原油期貨城

由於市場預期全球生產商將把額外的原油推向市場，以彌補最近的產量缺口，美國原油價格週二 (17 日) 早盤小幅收低，觸及近一個月的最低水平。

布蘭特原油期貨收低 0.23 美元，或 -0.32% 至每桶 71.61 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.43 美元，或 -0.63% 至每桶 67.63 美元。

美國汽油期貨價格收低 -0.42% 至每加侖 1.984 美元。

天然氣收低 0.023 美元，或 0.84% 至每一千立方英尺 2.707 美元。

JBC 能源公司表示，美國正在考慮釋放戰略石油儲備，並對伊朗出口採取更為溫和的立場 (減少經濟制裁額度)。其他大型生產商的產量提高評論，也讓市場相信他們將繼續平衡原油市場的供需，使更多的石油重新進入市場。

交易商也開始減少拋售，使得油價適度回漲。能源情報署 EIA 將於美國時間週三 (18 日) 公布美國庫存數據，而分析師平均預計上週的原油庫存將下降 330 萬桶。

然而，行業組織美國石油協會 API 週二 (17 日) 晚間表示，本週數據顯示原油庫存反而增加了 62.9 萬桶，汽油庫存增加 42.5 萬桶，蒸餾油庫存增加 170 萬桶。這好消息也將對油價施加下跌的壓力。

PVM Oil 分析師 Tamas Varga 表示，昨天價格大幅下跌的主要原因是戰略石油儲備的言論越來越響亮。美國目前的戰略儲備為去年原油淨進口的 90 天平均量，加上 2.7 億桶的總合。

與此同時，美國能源情報署 EIA 週一 (16 日) 表示，預計 8 月份美國頁岩油日產量將逐月增加 143,000 桶，8 月份總額達 747 萬桶。

幾十年來，因油管線路等因素，美國的標準油價城市落在奧克拉荷馬州 Oklahoma 的 Cushing 市，但因美國的 40 年禁出口令於 2015 年到期，近年來的原油出口漸增，使休士頓港漸漸成為主流。

ICE 也於週二 (18 日) 計劃在美國德州休士頓 Houston 開啟新的原油期貨，使休士頓成為擁有自己原油價格的城市之一。

美國原油出口量 / 圖：EIA

此外，中國預計在伊朗制裁後購買更多的伊朗原油，給美國一個軟性的抗議。