中國兩大財經部門這回槓上了 人行批財政部耍流氓

近來中國最新公佈的工業增加值、建築、機械等投資紛紛減速，有媒體認為，商業活動低迷主要受中國官方去槓桿行動抑制企業支出所致，分析師認為，中國近期還會再進行政策調整。不過近來中國人民銀行和財政部針對彼此政策互相槓上，接力發文隔空交火，在官方努力拚經濟以前，恐怕得先解決內部矛盾。

外電報導，分析師指出，中國未來幾個月來還會進行政策調整，但不會集中火力推出刺激措施。近來中國開始鼓勵商業銀行擴大放貸，先前因債務整頓而被喊停的部分地鐵和其他鐵路項目也重新啟動。

今 (17) 日中國國家發展改革委員會就公告，同意新建包頭至銀川鐵路銀川至惠農段，總投資金額人民幣 128.7 億元，是發改委兩個多月來首度批准大型基建項目。不過，地鐵也不是想蓋就蓋，中國國務院先前就規定，申報建設地鐵的城市一般公共財政預算收入應在人民幣 300 億元以上，地區生產總值在人民幣 3000 億元以上，市區常住人口在 300 萬人以上。

麥格理集團經濟學家胡偉俊表示，除非經濟成長降到中國政府設定的 6.5% 以下，否則中國官方只會推出更多類似微調措施。另外，中國也可能擴大財政支出，包括增加基礎建設與其他項目，來提振家庭消費。龍洲經訊分析師陳龍指出，中國官方來自內外部的調整政策壓力都在增加。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤表示，中國將在短期內調整去杠杆節奏，增加流動性投放，預計年底前人行將再降准 150 個基點，中央還可能放鬆對 PPP 和地方政府融資約束，增加地方債發行。此外，她預測，今年年底中國 10 年期國債收益率可能會在 3.4%。

不過，中國官方在應付經濟問題的同時，可能得先解決內部的矛盾。近來人行研究局長徐忠批評有多項現象表明當前「積極的財政政策」不是真積極，甚至是緊縮，中國財政部隨後更發文反擊，諷刺人行沒管理好金融機構。

徐忠表示，金融部門正在去槓桿，貨幣政策實際上是穩健中性的。在這種背景下，財政政策應該是積極的，但目前情況是，財政收入以較高的速度成長，今年預算安排的赤字率是 2.6%，與去年 3% 的水準相比是緊縮的，更重炮抨擊「沒有增加赤字的積極財政政策就是耍流氓」。

徐忠認為，當前經濟存在下滑壓力，金融去槓桿導致金融機構資產從表外回歸表內，資本短缺的問題尤為突出。為了增強防範和應對金融風險的能力，他認為必須以財政資金向國有金融機構注入資本。

隨後，中國財政部官員化名青尺發文反擊，強調思考財政問題，一定要站在國家的高度而不能是部門的立場。文中更諷刺人行沒有管理好金融機構，強調金融機構在地方債亂象中，很大程度上扮演著「共謀」或「從犯」的角色，絕不是只會產生幻覺和弱勢的「傻白甜」。

文章更指責金融機構在地方債亂象中，很大程度上扮演著「共謀」或「從犯」的角色，絕不是只會產生幻覺和弱勢的「傻白甜」。

眼看人行和財政部針鋒相對，瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤認為，兩方說的都有一定道理。1998 年以來出現財政赤字便被認為是積極財政，財政發力是在預算之外，即表外的「准財政」。如果去杠杆強化，准財政就要收緊。因此，積極財政就需要「開前門」，貨幣政策和財政政策要配合起來，收緊影子銀行，擴大融資管道，比如加強地方專項債發行。

前人民銀行人士央人街則指出，這兩大部門相爭只是表象，反映了當前中國宏觀調控空間不足的困境。已目前實體經濟傳導不順來看，單純貨幣政策寬鬆，只會導致資金在金融市場空轉，調降過快的貨幣市場利率會導致資金泡沫增加，讓資金掮客死灰復燃。加上目前中國外匯儲備 3.11 兆美元，已逼近 3 兆美元紅線，貨幣調控空間捉襟見肘。

至於財政政策同樣有苦難言，強調一帶一路建設、各種行業補貼、軍公教薪水等剛性支出都要錢，未來地方政府隱性債務的最終償還還需要中央財政進行背書。種種情況顯示，這兩大部門的爭論只是表象，實際是反映中國經濟發展實力與成長潛力，難以支撐國家的雄心。