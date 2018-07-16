中歐峰會今登場 李克強釋善意：將大幅提高市場准入

在美國同時對中國和歐盟加徵關稅時，第 20 次中歐領導人會晤今 (16)、明 (17) 兩天在北京舉行格外引人注意。

歐洲理事會主席圖斯克開幕致詞時呼籲，美國總統川普應該改革全球貿易秩序，別破壞秩序。中國國務院總理李克強表示，希望和歐盟貿易更加平衡，並強調中國將大幅提高市場准入，降低關稅稅率，以促進對歐盟的貿易平衡。

報導指出，中國官方極度重視本次中歐領導人會晤，日前李克強才訪問德國，簽署多項大單，在此時積極拉攏歐洲。本次峰會由中國國務院總理李克強、歐洲理事會主席圖斯克，以及歐盟委員會主席容克共同主持。中歐峰會是中國和歐盟官方最高級別的定期溝通機制，每年一次輪流在歐洲和北京舉行。

歐盟委員會主席容克則表示，歐洲投資中國的金額較中國投資歐洲少，反映歐洲企業對中國監管等有顧慮。

李克強則表示，中歐峰會不針對任何第三方，也不受任何第三方的影響，並表示中國希望促進對歐盟的貿易平衡，認為需要推進與歐盟投資協議的協商，雙方都希望盡早達成協議。此外，雙方也希望就自貿區進行聯合可行性研究，強調在目前國際環境下，堅持多邊主義自由貿易是非常重要。

李克強更承諾，中國將大幅提高市場準入，降低關稅稅率，若果有外國企業感覺自己的知識產權受到嚴重侵犯，中國將立即處理。外界預料，本次中歐峰會將推出一份較溫和的公報，確認雙方致力於多邊貿易體系。

今日中歐峰會談話還算正面，小幅拉高澳幣和紐約等高風險貨幣以及歐元，並使美元指數下跌 0.2% 至 94.608。今日兩市小幅低開後衝高回落，維持低位震盪走勢，截止收盤，上正綜指報 2814.04 點，跌 0.61%，深証成指報 9317.36 點，跌 0.10%，創業板指報 1616.91 點，跌 0.10%。