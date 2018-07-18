中國兩大財經部門互槓還沒完 財政部再放話：積極財政非「大水漫灌」

中國兩大財經部門對槓放話還沒完，今 (18) 日財政部大將、中國財政科學研究院院長劉尚希再度撰文指出，積極財政政策的作用不是「大水漫灌」，再上火線回應人行行長徐忠抨擊當前財政政策不是真積極的說法。

劉尚希在媒體刊登的最新文章指出，強調在當前經濟增速換擋期，財政政策更要發揮「定海神針」作用，持續不斷地為經濟社會發展、改革深化中注入「確定性」，穩住大局，推進供給側結構性改革，確保穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作有效落實。

劉尚希強調，從積極財政政策的效果來看，應主要體現在注入確定性、引導形成良好社會預期與推動實現新的供求動態平衡三方面。並強調積極財政政策的作用不是「大水漫灌」，而是精準施策、積極有效。一方面，積極支持「三去一降一補」政策的落實，並透過激發市場活力來間接發揮作用，不是透過政策來替代市場，而是讓市場在資源配置中發揮決定性作用。

人行和財政部這時候槓上，這也反映中國在美國貿易戰的外患下，一方面的維持經濟成長，另外還要繼續原本的去槓桿和防範風險，猶如踩在鋼索上一樣困難。

對率先開炮的人行來說，現在市場風向要求進一步放鬆貨幣政策，問題是美國正在升息，中美利差縮小會加劇人民幣貶值壓力，得避免貶值太兇導致國內債券違約潮爆發，給本就信心脆弱的中國金融市場將帶來連鎖效應。

另一方面，國內也還在繼續去槓桿，還得小心避免先前努力功虧一簣，讓人行如今要向市場放水也得再三評估。由此看來，接下來中國貨幣政策再放鬆的空間是有，但非常有限。

交通銀行金融研究中心首席宏觀分析師唐建偉即指出，在當前國內外經濟金融環境下，財政政策的調節空間可能更大一些。唐建偉指出，今年政府制定的財政赤字率為 2.6%，略低於去年，若中美貿易摩擦加劇導致出口趨緩幅度較大時，屆時把財政赤字率適度提升到 3% 還是可行的。另外，今年上半年財政收入及稅收收入增速都超過 GDP 增速和全國居民的可支配收入的實際增速，財政減稅降費仍有一定空間。

他強調：「若中美貿易衝突加劇，兩國將轉向全面競爭，而競爭力的關鍵是兩國稅率的競爭，中國目前不管是公司稅還是個人所得稅率，整體都高於美國，想勝出就必須全面減稅。」

近來人行持續向市場釋放流動性，繼 16 日超預期放水 3000 億元之後，昨 (17) 日再發公告，與財政部向商業銀行釋放了人民幣 1,500 億元資金，為期三個月，得標利率為 3.7%，在此基礎上，當日人行還以利率招標方式開展人民幣 1000 億元逆回購操作，具體為 700 億元 7 天和 300 億元 14 天逆回購操作，中標利率分別為 2.55% 和 2.70%。鑑於當日有 100 億元 28 天逆回購到期，公開市場實現淨投放 900 億元，人行此次操作共釋放 2400 億元流動性，再次向市場發出了引導利率下行的重要信號。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，由於 7 月是繳稅大月，人行近來加大公開市場投放力道，意在保持流動性處於合理充裕水準。

王青預計，下半年人行還將有 1 次至 2 次降準操作，估計 9 月可能再降準，主要考量是 9 月初中美貿易摩擦可能進一步升級，適時降準有助於穩定市場情緒，控制金融體系流動性風險。