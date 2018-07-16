最強國家隊要來了？傳中投申請投資中國股債

消息傳出，全權最大主權財富基金之一的中國投資有限責任公司 (CIC，下稱中投)，希望向官方申請能投資中國股市與債市，據瞭解，中投已開始準備申請投資中國市場的準備工作，但還不清楚中投是否已提交申請，以及中國官方是否批准。

外電報導，資產規模高達 9410 億美元的中投若能投資中國境內市場，對目前面臨貿易戰、經濟減速和違約上升等重重壓力的中國股市和債市將是一大好消息。對此中投和中國國務院都未發表回應。但有評論指出，目前中投和官方都未澄清，代表可能在探市場風向，一旦真的獲批，堪稱最強「國家隊」。

日前中投公司的資產配置負責人范華曾表示，如果該基金獲准投資，會看到中國股票和人民幣計價債券的「非常好的機會」。從資產配置的角度來看，中國股票在穩固的企業獲利和估值偏低下，回報還算不錯。范華表示，A 股近期大幅走跌後，股票估值「非常具吸引力」，並強調，即使經濟趨緩，許多中國企業仍有強勁獲利能力。

外電報導，只要投資人願意忍受短期風險，有興趣投資中國股票的投資人大可考慮 A 股。目前中國上證綜合指數已自 1 月份高點回落了 20%，本益比為 14 倍，反觀標準普爾 500 指數為 21 倍。

中國股市今年來大幅走跌，跌幅逾 20%(圖自彭博)

此外，人民幣持續走貶對中投的申請也是一大助力，因為隨後若將外匯儲備兌換為本幣，將有助於支撐人民幣匯率。中投公司成立之初，投資 A 股的吸引力並不太高，當時貿易順差大幅攀升迅速推高外匯儲備，人民幣升值又侵蝕了出口商的獲益。