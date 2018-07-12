〈星展銀拚創新〉金融數位轉型 借鏡全球新創公司5營運特質

星展銀「2018 亞洲洞悉高峰會」將於明 (13) 日舉行，星展集團執行總裁高博德今 (12) 日分享星展銀行的數位轉型過程，其中提到隨著數位科技蓬勃發展，星展銀在投入數位金融創新過程中，觀察亞馬遜 (AMAZON)、臉書 (FACEBOOK)、網飛 (NETFLIX) 等大型科技或新創公司，發現其創新營運模式有 5 大特質，包括無紙化、數位途徑、客戶黏著度、建立生態體系以及數據分析。

星展銀為亞洲最大的銀行之一，總部位於新加坡，深耕 18 個市場包含台灣，並擁有超過 280 家分行和據點，而星展銀行為了與其他外銀和各市場的本土銀行區隔，積極發展多元業務，隨著數位化時代來臨，在近年也開始投入數位金融創新領域。

高博德表示，星展在發展金融數位創新的過程中，透過觀察全球大型新創或是科技公司的企業營運模式和企業文化，包括亞馬遜 (AMAZON)、臉書 (FACEBOOK)、網飛 (NETFLIX) 等，發現創新營運的模式，具有五項特德，包括第一數位途徑，創新營運過程中，取得客戶的方式跟途徑以不同以往，多數透過數位方式取得，成本也較傳統通路低。

第二交易無紙化，主要發展無紙化、快速立即的交易模式；第三增加客戶黏著度，透過情境行銷，增加與客戶的互動；第四建立生態體系，與相關夥伴合作或結合，提供整合性的平台；第五善用數據分析。

透過借鏡全球新創科技公司的創新營運模式，星展在新加坡、香港推出 iWealth 平台，台灣部分最快明 (2019) 年引進 iWealth 數位理財服務。iWealth 平台是將所有交易跟財管資訊都整合在一個數位 App，提供即時交易服務跟最新市場資訊，客戶可快速完成下單或換匯等交易。

至於無紙化部分，星展推出理專行動化服務，所有理專都配有行動化裝置 ipad，包含所有產品或服務所需表格，以及客戶的最新資產配置規劃，透過 ipad 就可以為客戶完成交易，不再需要攜帶冗長文件跟填寫表格。

會中也有媒體關注，純數位化開戶未來是否有實現的可能性，對此，星展銀行董事總經理暨財富管理部主管陳淑珊 (Su Shan Tan) 認為，就純私人銀行業務來說，要做到百分百數位化開戶仍非常困難，因為高階資產客戶的資產規劃牽涉專業複雜的互動，但數位化可以簡化很多流程性作業，縮短整體流程。