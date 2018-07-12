〈星展銀拚創新〉4個數字看懂數位化 為銀行帶來的收益變化

數位化除提供客戶便利外，同時也為銀行帶來獲利，星展集團執行總裁高博德今 (12) 日表示，星展銀推動數位化發展後，去 (2017) 年消金和中小企業透過數位通路取得的客戶占 42%，但貢獻了 63% 的收入；數位通路客戶與傳統通路客戶相比，每位客戶所帶來的平均收入，數位是傳統的 2 倍；成本收入比率數位比傳統低 22%；股東權益報酬率 (ROE) 數位則比傳統高 9%。

星展集團執行總裁高博德今 (12) 日表示，星展銀在香港和新加坡市場有 600 萬客戶，其中 250 萬客戶是數位通路客戶，去年股東權益報酬率高達 27%，比傳統通路客戶的 18%，高出 9 個百分點。由此可見，數位化顯著提升收益表現，降低結構性成本，並且提升整體營運效率

高博德也強調，發展數位金融要從客戶角度出發，並聚焦於客戶體驗，且以數據為導向，他舉例，新加坡 1 台自動提款機 (ATM) 每月交易次數達 2 萬次，過去平均每 3 個月 ATM 現鈔就被提領完，不過，星展發展出透過監視感應、數據分析預測 ATM 現金提領狀況後，目前能做到 ATM 即時補鈔，去年開始，平均 55 年 ATM 現金才會被領光。

展望未來星展銀數位化發展，高博德指出，目標在新加坡與香港達到 70% 數位化；在印度與印尼則可望達到 100% 數位化，而未來也會持續將客戶由傳統通路導向數位通路。

至於星展銀是否考慮在台灣發展純網銀，高博德則低調回應，台灣市場非常競爭，若用傳統方式拓展業務相對耗時耗力，不過強調星展絕對會在台灣持續推動數位化銀行服務。