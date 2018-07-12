台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月12日

美國貿易代表署（USTR）代表萊海澤（Robert Lighthizer）11 日突然發表聲明，基於 1974 年貿易法第 301 條款，將評估對額外 2,000 億美元中國商品加徵 10％進口關稅。

美中貿易戰衝擊，台股行情震盪，不過內資主控的飆股愈炒愈熱。台灣證券交易所最新公布，台股第 2 季大戶、散戶交易人數同創本波萬點新高，包括單季成交 5 億元的股市大戶及 1 至 5 億元的中實戶人數，各季增 444 與 2,875 人，1 億元以下股民也增加萬人，都是六年來最多。

被動元件龍頭國巨特定大股東出售 1.2 萬張持股，成為台股昨（11）日熱門話題。據了解，賣方是國巨董座陳泰銘前妻李慧真，買家則是包括阿布達比主權基金在內的外資法人，希望藉由大型國際基金接手，提高籌碼穩定度。



經濟日報

台股大戶 飆增四成

美對陸第三波加徵關稅

國巨股東賣股 中東主權基金接手

工商時報

許勝雄：要防止被大象踩死

川普又出招 台股風雨生信心

智擎新藥 健保每支給付 2.64 萬

聯合報

6 月證交稅 近 7 年新高

美產油量：2019 達世界第一

日經亞洲 300 強 大立光蟬聯第一

蘋果日報

小英財經智囊 胡勝正 78 歲病逝

搶攻滑世代 汽機車險賣翻

新哀鳳買氣爆發！蘋果狂飆 1.83 億支備戰

中國時報

打到 WTO 美要求檢討陸會員資格

陸向南美買大豆 取消美 60 萬噸訂單

習主動邀約連戰 防兩岸暴衝

自由時報

關稅墊高美企成本 恐侵蝕減稅效益

漲價＋產能開出「被動元件下半年更看好」

宏達電區塊鏈手機 目標 2 年後可挖礦