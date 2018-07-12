博通豪砸190億美元 併購軟體公司CA

博通 Broadcom (AVGO-US) 計劃以 190 億美元併購美國商業軟體公司 CA Inc (CA-US)，博通表示，這將有助於該公司在半導體領域實現多元化，但華爾街分析師對此持懷疑態度。

博通以高於市價約 15% 併購 CA 股票，而博通股價盤後則是聞聲暴跌 6.67% 來到每股 227.20 美元。

博通股價日線趨勢圖

以對美國國家安全構成威脅為由，美國政府數月前阻止博通以 1170 億美元價格收購半導體同行高通公司 (QCOM-US) 後，博通便把總部遷至美國，不再受美國外國投資委員會 (CFIUS) 管制，便再次開始併購潮。

Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 表示，目前還不清楚陳福陽將如何與 CA 整合，認為這次收購計劃肯定會在其目前的投資者群體中產生一些不安。博通主要為電腦、手機等電器供應晶片元件，與 CA 目前的業務無太多重疊。

博通首席執行長陳福陽 (Hock Tan) 通過合併收購公司的運營提高效率，在晶片交易方面取得了成功。之前以 55 億美元收購無線網絡設備商 Brocade，週三 (11 日) 晚間也宣布了這筆新交易，以每股 44.50 美元的價格收購 CA 公司。

博通將再融資 180 億美元，並以全現金併購 CA 公司。

CA 之前名為 Computer Associates，為銀行和其他大型機構使用的大型計算機提供軟體。它已將其大部分業務轉移到雲端，以提高企業客戶的競爭力。

兩家公司的董事會批准了交易協議。根據公告，CA 的最大股東，擁有約 25% 股權的 Careal Property Group AG 和附屬公司已經同意投票支持這筆交易。

RBC Capital Markets 分析師 Amit Daryanani 在給客戶的一份報告中表示，需要把這次的併購案給投資人進行大量解釋，而兩家公司的整合將極為困難，客群也不一樣。