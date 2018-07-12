騰訊(00700-HK)ADR彈不起 匯控(00005-HK)逆市升

美股回落，港股ADR指數收報28224點，跌87點，跌0.31%。
多日來被大行唱淡的騰訊控股(00700-HK)ADR收報378.41元，較港收市跌0.99元。港交所(00388-HK)ADR收報231.83元，較港收市升0.03元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報73.42元，較港收市升0.47元。中資金融股，工行(01398-HK)ADR收報5.51元，較港收市跌0.05元：建行(00939-HK)收報6.82元，較港收市跌0.03元；中人壽(02628-HK)ADR收報19.51元，較港收市跌0,09元。
油股急挫，布蘭特期油失守74美元關口。中石油(00857-HK)收報5.64元，較港收市跌0.13元；中海油(00883-HK)收報12.62元，較港收市跌0.34元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70.69元，較港收市升0.24元；聯通(00762-HK)ADR收報9.51元，較港收市升0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.57元，較港收市升0.01元。
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