美國百大CEO薪資排行榜 博通陳福陽最高 巴菲特墊底

根據最新公布的美國企業 CEO 排行榜，2017 年又是這些高階主管薪酬的一個豐收年。在 2017 會計年度中，美國幾家大型企業 CEO 的薪酬中位數為 1570 萬美元，高於去年的 1500 萬美元。

這是根據高管薪酬公司 Equilar 引用向美國證券交易委員會 (SEC) 申報的數據所得出的結果。這份「Equilar 100」年度研究報告針對 100 家營收最大的公司在第一季申報的 CEO 薪酬數據進行整理和統計分析。

名列首位的是博通 (Broadcom) (AVGO-US) 公司 CEO 陳福陽 (Hock Tan)，總薪資超過 1.03 億美元。根據申報文件，其中大部分是一次性股票獎勵，但他可能多年後仍拿不到全額。因為該公司設定了一套與股東總回報掛鉤的複雜激勵計畫，陳福陽在 2021 年實際可以獲得的金額，取決於博通的業績與標普 500 指數成長率比較後的結果而定。

陳福陽的薪酬比排在第二位多出兩倍有餘，美國國際集團 (AIG-US) 的 Brian Duperreault 拿到近 4300 萬美元的薪酬，其中包括超過 1400 萬美元的紅利和 1100 萬美元的股票獎勵。

排在他後面的是甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 聯合 CEO Mark Hurd 和 Safra Catz，他們的個別薪酬達 4000 萬美元。

甲骨文聯合 CEO Safra Catz 是去年收入最高的女性 CEO (圖: AFP)

儘管女性 CEO 數量很少，但卻集中在收入最高的人群中。在今年的「Equilar 100」名單上 8 位女性中，有 5 位名列前 20 名。甲骨文的 Safra Catz 是最高薪名單中的第 4 名，2017 年領到 4070 萬元，與去年持平。百事可樂 (PepsiCo) (PEP-US) 的 Indra K. Nooyi 排在第 8 位，薪資為 2589 萬美元。

值得注意的是，女性 CEO 數量在 2017 年從 9 個下降到 8 個，少掉的是 Meg Whitman ，因為她離開了惠普公司 (Hewlett Packard Enterprise)。

這些名單上的 CEO 們在 2017 年的薪酬中位數成長了 5%，比上一年的 6% 有所放緩。由於這份名單是以營收最大的公司計算，因此其中每年都會出現微幅變化。

在名單上重複出現的名字中，Berkshire Hathaway (BRK.A-US) 是按營收計算最大的公司，達 2441 億美元，較上年增長 8%。但 CEO 巴菲特 (Warren Buffett) 在 CEO 薪酬排行上再次敬陪末座，被譽為「奧馬哈先知」的巴菲特只領 10 萬美元的底薪。蘋果 (AAPL-US) 是唯一一家總營收和 Berkshire 同一等級的企業，總額為 2292 億美元。