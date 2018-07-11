貿易戰再臨 法人建議M型投資 長期價值與跌深布局

全球貿易戰歹戲拖棚，造成金融市場波動劇烈；進入第 3 季，第一金投信認為，市場仍將籠罩在貿易戰恐慌情緒中，不易完全擺脫震盪格局，因此，建議投資人應採取「M 型化」策略，一面聚焦強勢產業的長期價值，如：機器人、FinTech、AI 精準醫療等；一面留意跌深股市的布局良機，如：台股、陸股。

美國對中國 500 億美元商品加徵 25% 關稅，第一批 340 億美元項目已在上周生效，主要為雜貨。預料，11 月美國期中大選前夕，真正的決戰才會登場，關鍵點是：可能涉及全球供應鏈的 2000 億美元清單。雖然尚未對經濟造成實際影響，但中美雙方你來我往，已先行衝擊金融資產價格。

統計今年以來，陸股跌幅接近 2 成，為全球跌勢最重的股市；反觀美股那斯達克科技類股指數，漲幅近 1 成，兩者形成顯著對比。

第一金全球 FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭表示，貿易戰的長期影響其實不太明顯，短期因為恐慌情緒擴散，不利股市表現，特別是首當其衝的中國股市，反應較為直接。不過，只要趨勢向上，就算整體市場波動變大，震盪反而帶來布局的機會。觀察美股創新科技龍頭的 FANG(尖牙股) 上半年持續震盪走高，可得到印證。

因此，第 3 季投資布局應採取「M 型化」策略，一是趨勢型產業基金，包括：機器人、FinTech、AI 精準醫療等，在各國政府的大力支持、企業巨頭競相投資，短中長期展望俱佳，未來仍將「強者恆強」；二是遭受本波貿易戰「無差別」攻擊的股市，如：台股、陸股，只要經濟、產業具一定競爭力，有機會走出低潮。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，趨勢向上是長期投資致勝的關鍵，更有利於定期定額投資。以 ROBO Global 機器人指數為例，自 2003 年成立以來，曾歷經 3 次空頭的嚴峻考驗，都能愈挫愈勇，再攀歷史高峰，相信這次同樣能夠通過中美貿易戰的考驗。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌則認為，本次貿易戰僅對個別行業可能帶來較大的影響，如：中國的電子、家電、機械和計算機行業，惟投資人情緒幾乎一面倒向悲觀，造成陸股大幅回檔，而且 3465 支股票中，上半年，下跌家數占 85% 比例。隨著中國經濟結構轉型成效顯現，內需、消費服務貢獻度擴大到 5 成以上，將支撐陸股逐步走出谷底，投資價值顯現。

