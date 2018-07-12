【台新投信】築底三訊號浮現 美國REITs待反攻號角

近期股市波動大，美國 REITs 指數相較於美國標普指數強勁，美國 REITs 近兩年來受到升息與零售業低迷拖累，走勢較為壓抑，台新北美收益基金經理人李文孝表示，觀察三個面向，可以判斷美國 REITs 接近底部，一，近期美國零售數據轉佳，關店潮止穩，二，淨利成長率在第一季開始反彈，產業獲利轉為樂觀，三，資金長期流出後，五月出現小幅流入。李文孝指出，近兩年 REITs 大幅落後美股，未來 FED 升息可望接近尾聲，REITs 可望有落後補漲的反彈行情。

進一步觀察近十年來，美國 REITs 與標普的走勢，雙方呈現亦步亦趨的緊密關係， 2013 年 REITs 走勢與標普脫鉤，即在翌年出現大幅反彈，觀察自 2016 年與 2017 年，REITs 表現落後標普指數，主要原因為升息與零售 REITs 的利空干擾，台新北美收益基金經理人李文孝指出，零售 REITs 受到電商興起的產業結構改變，波段最大跌幅達 38%，但今年以來，受到零售數據轉佳且市場經過修正，目前關店潮已經趨緩，且相關指數也從谷底反彈。

李文孝進一步說明，目前 FED 已升息 7 次至 2%，未來市場預估將再度升息 5~6 次，對照上一次美國升息後半段 (2005/7~2006/12)，美國 REITs 指數上漲 45%，觀察目前升息環境與上一次類似，均為美債利率於區間波動，且美國經濟維持強勢成長，可以推測 REITs 在經過長期整理後，可望有較佳的表現空間，建議投資人近期可以開始留意進場布局。

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