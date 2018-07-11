美經濟一支獨秀 但雙赤字加壓 估美元漲勢不會持久

投資市場在創新高、各種政經事件干擾下震盪走過上半年。鉅亨基金交易平台指出，今年以來，全球主要國家製造業採購經理人指數都出現滑落，只有美國逆勢成長，美國經濟雖一支獨秀，但在雙赤字壓力下，預期美元的漲勢不會延續太久。

儘管以美國為首的全球經濟仍在復甦階段，但各市場的復甦強度不一，但美國貿易戰的啟動，讓所有投資人繃緊神經，除了基本面，消息面也主導今年市場表現，進入第 3 季，鉅亨基金平台建議，投資人除了追求報酬外，也要納入能穩定波動的資產，包括具有股息保護的高股息基金、投資分散的平衡基金都可以列為衛星投資，並搭配仍具投資價值的新興市場股債。

鉅亨基金交易平台指出，今年以來，全球主要國家製造業採購經理人指數都出現滑落，只有美國逆勢成長，較亮眼的經濟數據是短期美元轉強的原因，但美國長期面臨經常帳赤字與財政赤字，雙赤字壓力下，預期美元的漲勢不會延續太久。再從基本面來看，美國未來 12 個月的預估獲利年增率將近 2 成，強勁的企業獲利，將對股市帶來有力支撐，而美國的企業獲利年增率預估也遠勝於歐洲、日本等區域國家 11% 及 7% 的水準，美股相關投資仍是接下來布局的重點。

鉅亨基金交易平台針對新興市場表示，新興市場國家眾多，但各國經濟體質強弱不一，且有甚大的差距，隨著全球景氣復甦接近尾聲，新興市場中面臨大額財政赤字及經常帳赤字的國家最危險，投資布局上需尤其謹慎。以國內投資人最關注的中國市場來看，近期走跌影響投資人信心，但可留意的是，匯率穩定、大量外匯儲備、經常帳盈餘，讓中國有較大的貨幣及財政政策操作空間，下半年可望略微放鬆資金閘門以刺激經濟，中國股市小幅上漲機率高。

債券投資上，儘管美國公債面臨價格下跌風險，但做為資產配置核心，美國公債仍有持有的必要。至於風險性債券方面，高收益債組成的企業債務償付能力優於過去兩年，加上銀行貸款標準依然寬鬆，高收債違約機率低，跌深後可擇機布局。

新興市場債方面，新興市場多國匯率大幅貶值，引起資本外逃隱憂，多國央行升息以對抗匯率貶勢，升息將為新興市場主權債券價格帶來下跌的壓力，儘管新興市場債券價格不夠便宜，但新興市場匯率潛在升值幅度仍高，加上美元指數貶值趨勢仍未結束，當地貨幣計價新興市場債券仍有投資價值。

