〈美中貿易開戰〉專家：貿易保護主義恐長達5-10年 香港須做好充分準備

香港貿易發展局研究總監關家明出席「2018 亞洲商貿論壇」時表示，香港對中美貿易戰不能掉以輕心，全球的貿易保護主義才剛剛抬頭，貿易保護主義可能維持 5 至 10 年，未來全球將會面對與過去幾十年自由貿易風氣完全不同的國際環境，作為外向型經濟體的香港必須要做好充分的應對準備，呼籲港商要及早開拓新市場及分散生產程序。

關家明指出，中美貿易戰雙方首階段 340 億美元產品的徵稅措施中，佔香港的出口約 1%，對香港的影響不大。

貿發局預計，今年香港的貿易保守有 6% 增長，暫時看中美貿易戰只會減低香港貿易的增長，不會帶來經濟的全面性衰退，但值得擔心的是，全球過去幾十年自由貿易的環境的改變，卻是港府及港企需要小心防備的。

關家明認為，全球貿易保護主義才剛開始，在美國帶領下，貿易保護主義在發達國家更為明顯，有人估計過了 11 月的美國中期選舉，貿易保護主義會消失，但這個估計太樂觀。他相信貿易保護主義短期不會消失，可能維持 5 至 10 年，希望當中可以有一些轉圜的餘地及彈性，要用正面的力量減低影響。

關家明指出，美國帶動的貿易保護主義不是可以量化的數值，如 300 億或 2000 億美元，因為背後牽連其他行業很多，如停止手機出口牽連手機的零部件行業，每次進出香港都會受到影響，加上乘數效應，就算關稅加 1 倍，影響肯定不只 1 倍，雖未有詳細的數據可以分析，但在全球化下，影響會越來越大，所以大家要有心理準備。

關家明認為，未來全球將會面對與過去幾十年自由貿易風氣完全不同的國際環境，香港有兩個方法去適應環境的轉變，一是多元化貿易，減少對貿易保護主義高的國家做出口貿易；二是加強新市場的開發，尤其是東亞地區及中國內地，又認為香港在中國、東亞和印度都有優勢，如對中國的貿易，增加了內需貿易，對印度的出口更有雙位數增加，東盟亦已經是香港第二大市場，增長迅速，香港可以在這些地區加強發展。

行業有機會出現大轉變，如生產方面，可能出現產業轉移，若美國是針對中國，港商可以將部分生產程序，搬去中國以外的地方。另外是市場的問題，港商的出口市場分佈過去大部分是工業國家，如美國、歐洲和日本，現在應該拓展發展中國家及新興市場。