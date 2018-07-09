〈美中貿易開戰〉傳北京正考慮 將液化天然氣列對美關稅報復清單

在美中第一波彼此向對方加徵 340 億美元的關稅中，中國的首要目標主要是大豆和其他農產品。但是，當華府對另外 160 億美元的中國進口產品加徵 25% 關稅時，北京也計劃對原油和其他能源商品徵收 25% 的關稅。

中國是全球最大的大豆消費國，大約 90% 的需求取決於進口。光是美國就占中國豆類消費總量的 30% 以上。現在，由於雙方針鋒相對，中國正在尋找替代供應商。

《日經亞洲評論》指出，巴西目前是中國大豆的主要來源，但它無法完全彌補美國的進口損失。這將使俄羅斯和中亞國家躍居選項排名前端。兩者都是有吸引力的選擇，因為中國推動的「一帶一路」重點就在減少穿越歐亞大陸運輸商品的時間。

自 2017 年 7 月以來，俄羅斯對中國的大豆出口總量為 85 萬噸，比上年同期增加 2.5 倍。

中國也依賴哈薩克的大豆和小麥。哈薩克農業部希望增加對中國的小麥出口，2020 年的目標是 100 萬噸，幾乎是 2016 年的 3 倍。

哈薩克總統 Nursultan Nazarbayev 與中國國家主席習近平 6 月在北京舉行會談，雙方同意擴大在交通、農業和其他領域的關係。

對於華府第二輪加徵總計 160 億美元商品的關稅，北京還沒有決定如何報復，但正在考慮原油和其他能源產品。

中國是美國原油的第二大市場，僅次於加拿大。在 2018 年的前 3 個月，中國自美國進口原油量較去年同期翻了一倍，達到每天 35 萬桶。

儘管如此，美國僅占約 3.5% 的中國石油進口總量，而中國約占美國原油出口的 20%。在美國試圖擴大石油出口同時，北京的關稅可能會遏制美國的石油出口。

根據英國研究公司 Wood Mackenzie 的看法，「中國可以從其他來源獲得原油，但美國將很難找到與中國一樣大的替代市場。」

許多專家預測，中國將轉向安哥拉和中東國家購買中質原油，並自奈及利亞進口輕質原油。

俄羅斯也可以向中國出口石油。2017 年 11 月，它完成了第二條東西伯利亞至太平洋管道，該管道直接從西伯利亞東部運輸原油到中國東北。這項工程擴張使俄羅斯透過油管向中國出口的石油數量翻了一倍，達到每年約 3000 萬噸。

NLI 研究所高級經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示，貿易戰對中國原油進口的影響是「中性的」，因為中國可以輕易地改從其他國家進口原油。Ueno 預測，它將因此造成美國市場生產過剩而推低西德州中質原油 (WTI)。

雙方的貿易爭端也可能波及液化石油氣 (LPG) 的市場，例如丙烷，這是開採頁岩油氣的副產品。美國供應四分之一的中國進口丙烷，如果北京以加徵關稅對準天然氣，進口數字將會明顯減少。

中國企業已經開始做出反應。據一位業內人士透露，中國進口商正在尋求進口來源由美國 LPG 轉向中東地區。

中國似乎決心在貿易爭端中不會讓步，但由報復性關稅條例的商品清單表明，北京正在認真權衡其商品選擇。雖然原油和天然氣在名單上，但液化天然氣 (LNG) 不是，它對於國家轉向遠離煤炭、對抗空污至關重要。對美國的 LNG 徵收高關稅可能引發通貨膨脹。

最終，世界兩大經濟體之間的貿易戰可能會給大多數美國商品價格造成下行壓力。但是，有鑑於去年冬天北京未能確保天然氣供應的殷鑑不遠，美國 LNG 可能還不會名列關稅清單，至少目前如此。