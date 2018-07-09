川普發動貿易戰 仍難斬斷矽谷與中國的羈絆

美中貿易戰於 7 月 6 日正式開打，美國總統川普表示關稅目的在於阻止中國不當竊取美國的智慧財產權，並保護美國就業。專家指出，矽谷和中國緊緊相連的關係，可能不是這場政治角力可阻擋，雙方在 AI、自動駕駛與行動支付方面等科技發展互相依賴。

矽谷與中國在很多面向有很深的羈絆，如人才、資金以及技術部份，雙方在人工智慧、無人駕駛、行動支付與臉部辨識的科技，各擁有不同程度的發展，貿易戰的關稅政策，很難阻擋雙方的交流。

以人才來看，2016 年時，史丹佛大學 3900 名外國學生中，有近 1/3 為中國學生。一間在 1990 年即進駐矽谷的半導體公司老闆表示：「以目前來看，可能有近一半的設計工程師是中國人」，很多川普認為北京當局正在竊取的技術，實際上是中國人設計的。

日前矽谷舉辦了一場中美 AI 高峰會，百度的代表表示，如果兩國可以分享自動駕駛車輛的實驗數據，將會使該產業發展的更迅速，而一名美國創業家則指出，中國的強項在於政府極力支持欲發展的產業，美國應該學習這種決心。

中國商用無人機領頭羊大疆創新公司的研究學者表示，機器人將對美國的基礎建設有很大幫助，另一名美國投資者則指出，可將中國機器人技術運用在缺乏工人的農業上。

來自中國信息通信研究院的代表在 AI 高峰會上指出，雖然中國在數據和半導體方面，已可自行進行開發，但在演算法方面，中國企業仍然需要依靠 Google 與美國企業。

創投公司 DCM Ventures 的合夥人 Osuke Honda 指出，中國亦擁有美國想學習的技術，如行動支付。總結來說，創投公司 GGV Capital 的合夥人 Jason Costa 認為 Jason Costa，在科技領域，美國和中國的人事和企業羈絆很難被打斷。

這場美中貿易戰很難有贏家，儘管市場認為中國受到的打擊會比美國還大，但美國經濟一樣會受損，而全球產業的供應鏈亦受到影響。

上綜指數 9 日上揚 2.47% 至 2815.11，美國對離岸人民幣走跌 0.58%，報 6.6237。