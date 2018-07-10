港股盤前—有望反彈持續 恆指上看29000點

今天推介 - 吉利（175）

1）港股週一跟隨 A 股反彈，恒指高開 287 點後，升幅曾收窄至 201 點，及後在 A 股節節上升帶動下，恆指最高曾上升 504 點，最終收報 28689 點，升 372 點。大市成交按日約持平在 987 億，但若減去小米（1810）約 77 億的成交，按日成交量大約下跌 7.5%。滬深港通成交金額按日回升近 27% 至 110 億，流向轉為淨流入，金額約 18 億，主力買入四大銀行（工、農、中、建）。



板塊方面，內銀、內險、風電、澳門博彩、水泥和內房等近來的弱勢板塊全面做好；之前強勢的醫藥、教育和物業管理股升勢更強。藍籌股中也只有中電（2）報跌而其餘 49 隻均上升。做空方面，佔大市成交回落至 10.2%，為 6 月 22 日後新低。牛熊証街貨比重最新為 45:55，重貨區方面，熊証重貨區上移至 28800-28999，牛証則上移至 28200-28499。

簡評：昨天 A 股的大升，傳媒普通認為是因為內地放寬外籍人士開設買賣 A 股賬戶的規定，再加上中國外滙儲備回升所至。另外，也有報導指中國會向部分大豆國儲買家補償關稅費用，（那貿易戰豈不是等同英美轟炸敍利亞，姿態多於實際？）當然人民幣巧合地回升也助了一把。A 股能否持續升勢，將直接影響港股能否繼續反彈之旅。

雖然昨天的成交未有配合，但升勢頗全面，加上其他指標如南下資金、做空比率和牛熊街貨比例均向好，筆者大膽估計恆指短期還有上升空間，29000 點屠熊應是第一站。內銀、內險、騰訊（700）、港交所（388）、友邦（1299）等可關注。二線藍籌如吉利（175）、銀河娛樂（27）、金沙（1928）等也有極大反彈空間。

吉利在收市後公布的六月銷售數字不俗，有機會如風電股般在公布數據後大漲，況且現價比主席 5 月增持時有接近 8% 折讓！中資劵商是另一近來受重創的板塊。昨天收市後也見多間劵商六月份的數據疲弱，但放寬外籍人士開設買賣 A 股對板塊屬正面，在累積跌幅過大下也應有憧憬。

至於小米，首天表現比預期為好，做空金額只是 3 億多；公司以下限定價代表 2019 年預測巿盈率約 23x；一如所料，收市後傳來公布，指公司將於 7 月 23 日起納入恒生綜合指數 （即內地投資者可透過滬深港通購買），在市場氣氛有機會轉好下，現水平應有點支持，看長線的投資者現價先買一注也無妨。

2） 隨著貿易戰消息淡化，美國市場把焦點放回基本因素及企業盈利增長，週一美股三大指數在金融股帶動下全面造好。道指大升 320 點或 1.31%，創一個月以來最大單日升幅，並把今年指數帶回正數。標指及納指則同樣地上升 0.88%。紐約期油先低後回穩，收市上升 0.1%，十年期國債債息上升至 2.858%。港股 ADR 上升 273 點，相當於恆指 28961 點水平。

3） 新股訊息 ：

內地地產代理易居中國（2048）今天起招股，每股招股價介乎 14.38 元至 17.68 元，一手 300 股。

九江銀行（6190）今天掛牌，昨暗盤收報 10.64 元，較招股價元 10.6 元升 0.38%。

遠航港口（8502）今天掛牌，昨暗盤收報 0.385 元，較招股價 0.38 元升 1.32%。