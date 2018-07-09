這年頭誰不搭飛機？但誰還買航空股？

今年夏季航空旅客人數創紀錄，但航空公司恐怕能吸引旅客，卻吸引不到投資客，尤其今年美股大盤表現與全球股市相比，仍是較為亮眼，但其中航空股卻大幅下挫，係因航空公司的燃料費用上漲速度，快過了對機位需求的增長。

追蹤 15 家航空公司的紐約證券交易所 Arca Airline 指數今年跌超幅過 14%，遠不如 S&P 500 指數同期漲幅超過 12% 的表現。同時，航空燃料成本今年上半年漲幅超過 12%。

航空公司必須向投資者證明，就算燃料費上漲，他們的獲利還是能成長，但燃料費是是航空公司第二大成本，僅次於員工薪資，其壓力可見一斑。

Stifel 航空公司分析師 Joseph DeNardi 指出，產業關鍵指標是來自每個機位的營收成長，但該營收成長速度卻抵不過燃料費上漲速度。

除此之外還有其他問題。上週德意志銀行調降對美國航空、達美航空和聯合航空的股票評級至持有，認為他們不只面臨燃料費昂貴的問題，地緣政治風險也是問題之一，因為美國與全球多國打貿易戰，這恐怕會削減利潤較豐厚的商務旅行需求。

美國航空公司即將於本週公布財報，首先是市值最大的達美航空 (Delta Air Lines) (DAL-US) 週四揭開序幕，但該公司上個月甫因油價上漲而降低獲利預期。

根據產業團體 Airlines for America，美國的航空公司過去 8 年均公布獲利，這是至少 40 年來延續最長的紀錄。

分析師迫切希望看到航空公司是否有未來降低機位供應量的計畫，因為機位減少後，航空公司的定價能力就會上升，有助於削減成本，但是現在是春末夏初的旅行旺季，這簡直不可能。

DeNardi 預期，未來幾個月航空公司將縮減班距或減緩成長，投資者可能會樂見這樣的調整。

曾經在 2016 年吸引股神巴菲特回歸的航空產業 (巴菲特曾稱航空產業是投資者的無底洞)，今年迄今卻沒有引起投資者太大熱情。

曾在美國和 TWA 工作的長島航空顧問 Robert Mann 以數年前破產和動盪為例，「大眾關注的是，這次有哪裡真的不一樣？」

與其他行業相比，航空股相較便宜，美國大型航空股如達美、美國航空、聯合航空和西南航空等，這些 P/E 比大致 8.6 倍到 10 倍，較廣泛 S&P 500 指數內半數以上企業還低。

航空公司今年仍預計會獲利，但是燃料費成本上漲卻讓成長的希望黯然失色。

國際航空運輸協會 (IATA) 上個月將今年全球航空公司的獲利預期調降 12%，目前估計產生的獲利是 340 億美元。

如果你打算投資下述航空股，以下是幾件建議您該留心之事：

達美航空——今年迄今股價跌幅約 12%，接受 Thomson Reuters 調查的分析師預期，今年第二季每股純益上升約 5% 至 1.73 美元。達美高層正計畫控制其秋季航班與增加航線的計畫，今年 5 月，達美宣布明年重啟美國與印度直接的直航 (因與印度競爭業者在今年秋季達成協議，印度方面將提供更透明化的定價，解決十年多來的交易糾紛)。

達美航空股價走勢

美國航空 (AAL-US)——今年股價重挫 27%，分析師預期第二季每股純益年減 12%。該公司執行長 Doug Parker 表示，油價高成這樣，今年的機票價相較而言實在太低，所以投資者和分析師對該公司前景與漲價手段、縮減載客量等方法很有興趣。

達美航空股價走勢

聯合航空 (UAL-US)——今年初，聯合航空公布一項積極的計畫，每年最多要增加服務 6%，讓投資者大感意外，因此也希望看到計畫更多細節，或者在目前燃料價格下，該公司預計如何成長。今年迄今股價上漲約 5%，今年美國上市航空公司唯一還見漲幅的就是聯合航空。分析師估計該公司每股純益年增 11% 至 3.05 美元。聯合航空也採取其他措施以限制機上物品重量，例如機上雜誌和飲料等，藉此壓低一些燃料費用。