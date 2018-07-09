左握iPhone 右拿iTunes 蘋果蠶食鯨吞Spotify市場

蘋果經濟帝國正蠶食鯨吞 Spotify (SPOT-US) 在美國串流音樂服務的版圖。

雖然 Spotify 在全球仍具有領先地位，但蘋果 (AAPL-US) 在全球最大音樂市場快速的成長反映其雄厚實力，可以向旗下設備 (如 iPhone) 擁有者推銷其服務。

以上兩週發布專輯《Scorpion》的加拿大歌手 Drake 為例，在發佈 24 小時內，該專輯在 Apple Music 串流播放的次數達 1.7 億次，而 Spotify 只有 1.3 億次，雖然已經是多數歌手的數倍。

一位唱片公司高層表示，「用戶可以說是很難在 Spotify 上找到 Drake，但是蘋果卻可以直接推動使用者互動。」

Spotify、Apple 和其他串流服務商沒有向大眾公布詳細國別、地區的訂閱戶資料，但有向音樂發行商和唱片公司提供這些數據。

《金融時報》週一 (9 日) 報導，據業內高層表示，截至上週，蘋果美國訂閱戶約有 2100 萬至 2150 萬左右，而 Spotify 約有 2200 萬至 2250 萬人。一年前 Spotify 美國訂閱戶 1700 萬人，而蘋果僅有 1300 萬人。

這樣的成長並不令人意外，今年二月，《華爾街日報》報導，蘋果串流音樂訂閱戶成長率達 5%，而 Spotify 只有 2%，因此蘋果超越 Spotify 只是遲早的事。

產業專家預期，蘋果下個月之前，訂閱戶人數就會追上 Spotify，今年底可望達 2700 萬人，超越 Spotify 屆時擁有的 2400 萬美國訂閱戶。

專家指出，蘋果音樂服務在英國和加拿大的成長速度尤其勝過 Spotify，因為這些國家用戶 iTunes 商店的採用率相當高。

媒體調研機構 Midia Research 分析師 Mark Mulligan 指出，Spotify 以相較年輕的顧客群為主，他們也是早期串流音樂的採用者，但現在這些基礎已經被吸收了，因為蘋果的顧客群更龐大，iPhone 裡面就有蘋果音樂，很容易就可以接觸到主流大眾，而且手機還結合了信用卡付費功能。

但祭出免費服務的 Spotify 在全球仍具有數位音樂領導地位，該公司聲稱 3 月底時全球付費顧客達 7500 萬人，預計今年年底就可以接近 1 億人。

截至 5 月，蘋果公布已有 5000 萬用戶，但其中包含免費試用的人數，因此數據膨脹。在這場串流音樂大戰中，亞馬遜 (AMZN-US) 以第三名緊追在後，該公司今年 4 月也曾說自家串流音樂服務訂閱戶達「數千萬人」，但沒有提供具體數據。

另外，騰訊 (0700-HK) 昨 (8) 日晚間公布，已提交分拆騰訊音樂到美國獨立上市，估值 290 億至 310 億美元。截至去年底，騰訊音樂月活躍用戶超過 7 億人，付費用戶達 1.2 億人，在中國串流市場的市佔率為 77%，日後也恐將是角逐美國市場的一大勁敵。

Spotify 在上市之後，其訂閱戶數據更是被投資者放大檢視，因為這家市值 300 億美元的企業仍在虧損中。

Spotify 股價走勢

為了刺激訂閱戶成長，Spotify 今年 4 月宣布與串流影視網站 Hulu 合作，推出同捆的訂閱方式，還在某些市場將其 99 美元高階服務讓顧客免費試用 3 個月，也為了能吸引新顧客，將其免費服務的 app 改版推出。

本月 26 日，Spotify 預計公布財報和全球訂閱戶數據。

面對市場競爭越來越激烈，該公司共同創辦人兼執行長 Daniel Ek 上回財報法說會上表示，音樂串流市場並非一種贏者全拿的市場，「這場競賽不會有什麼意義上的衝擊。」

蘋果和 Spotify 均拒絕回應置評請求。