大摩降評「科技股」至賣出：轉為防禦的時候到了

2018 年美股標準普爾指數的漲勢，來自少數幾檔科技股。不過摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新報告認為，在貿易戰鳴槍之後，現在恐怕是轉向防禦的時刻，此外他們也將科技股降級至賣出。

少數科技股貢獻上半年漲勢（圖表取自 Zero Hedge）

摩根士丹利首席股市分析師 Michael Wilson 近來多次以「滾動熊市 (rolling bear markets)」的概念，來形容當前的市場。舉例來說，相較於 2008 年金融危機是不分類股全面性下挫，滾動熊市是「在局部資產類別，受到嚴重性打擊」，但其他資產仍相對穩定，以天氣為比喻，就像某地下起了局部性大雨，但未波及其他地區。

以今年股市來看，美股 2 月初的震盪，義大利債券 5 月遭大幅拋售，都是「滾動熊市」的現象。令人驚訝的是，這些傷害並未重擊整個金融系統，投資人轉向其他資產躲避災難，價格很快得以重置。

對 Wilson 來說，這符合他之前對 2018 年的展望。即在金融環境趨緊之下，導致流動性下降，最薄弱的環結會最先遭遇重創。

不過摩根士丹利也警告，直到打擊觸及每一個角落之前，「滾動熊市」都不會真正結束。例如，2014-16 年的滾動熊市期間，新興市場、高收益債及大宗商品首當其衝，直到 2016 年初美股遭重新定價，高科技股也大跌，才結束這輪滾動熊市。

在上週的報告中，隨著貿易戰由「嘴砲」付諸行動，摩根士丹利警告，這讓事件進入惡性循環，恐怕會為風險資產帶來壓力，許多標準普爾的成長股，特別是科技股將受創嚴重，這些類股是至今為止，原本對風險交易最不敏感的產業。

轉向小型股是一個合理的選擇。數據也顯示，小型股近期表現優於大盤，因為市場認為他們受貿易戰波及較小，成為資產避風港。

但是摩根士丹利認為，市場忽視潛在溢出效應的影響，以至於小型股已經漲過頭，因此將小型股降至持平。另一方面，則升級防禦性行業，如電信行業，由弱於大盤升至與大盤持平。