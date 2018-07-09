美股第2季財報開跑 華爾街預估EPS平均成長20%

隨著美股第 1 季度盈利衝高，帶動每股純益 (EPS) 自金融危機以來的最快速度上漲。但由於全球保護主義擔憂加劇、央行利率上調、中國經濟放緩、以及金融條件普遍收緊，市場反應出人意料之外的緩和，交易員也將注意力轉向週五 (13 日) 開始的第 2 季財報季。

一如既往，大型銀行股將會最先開始公布財報，如花旗 (C-US)、摩根大通 (JPM-US)、PNC 金融 (PNC-US)、富國銀行 (WFC-US)、美銀美林 (BAC-US)、貝萊德 (BLK-US) 等。依市值算，共有 87% 的 S&P 500 企業將於 8 月 3 日前公布第 2 季財報。

PNC 股價日線趨勢圖

據湯森路透 (Thomson Reuters) 的數據顯示，分析師預計第 2 季度將再次出現獲利，預計 S&P 500 企業 EPS 平均增長 20.7%，而營收成長約 8.1%，較第 1 季平均的 25% EPS 年增率低一些。

美銀美林分析師 Savita Subramanian 認為這季的平均 EPS 年增率為 22%，而先公布財報的企業應較有優勢。

同時，S&P 500 的 11 個類股板塊中，能源及大宗商品估計將有明顯的提升，尤其是在國際原油價格成長 16% 的狀況下。

然而，分析師也憂慮貿易戰環境，稱假如美國總統川普持續與中國、加拿大、墨西哥、歐盟等國實行貿易戰，那麼明年美股企業盈利將出現「零增長」。

雖然貿易戰的影響尚未定價進財務預測內，Zacks 的研究主管 Sheraz Mian 認為，貿易戰應影響到近期的獲利預測。

美國公司從海外引進的零件和供應品的成本增加可能意味著客戶的成本增加。企業可以重新思考甚至根除複雜的全球供應鏈，美國製造的海外產品價格上漲可能會抑制國際需求。公司可以削減或延遲重大投資。