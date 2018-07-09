美股財報季即將展開 能源和科技類股將展現驚人的爆發力

華爾街多頭分析師史東 (Bill Stone) 認為接下來的股市即將迎來強勁的財報季節，能源和科技類將會拔得頭籌。

這位 PNC 前全球首席投資策略師指出，美國強勁的經濟基本面是股市將會大漲的主要催化劑。

他表示，「從獲利的角度來看，能源可能會使企業獲利成長約 130%，沒錯，的確是 130%。」「別忘了，石油價格從一年前的每桶不到 50 美元升到如今接近每桶 80 美元左右。」

史東指出，去年能源類股表現「糟糕」。能源精選產業 SPDR 基金在 2017 年下跌了 7%。但今年以來它已上漲近 5%。

現在經營史東投資夥伴 (Stone Investment Partners) 的史東也認為科技類股會進一步走強。

他認為，「科投股將是長期的贏家」「本季的獲利預計將成長約 30%。」

總體而言，他預計第 2 季標準普爾 500 指數的獲利將成長 20%，他相信這可能有助於股市自現在起再漲 10%。他正在密切關注地緣政治的新聞，比如貿易戰的發展，但他並不認為情勢會失控。

史東說，「現在無論你是從美國還是全球角度來看，都不太可能出現任何形式的經濟衰退。」

但他並沒有完全排除明年股市出現路障的可能性。史東表示，由於減稅效應已經反映到獲利數據裡，因此要進行比較會變得更加困難。此外，他也正在觀察殖利率曲線。

他表示，「如果殖利率曲線反轉，那麼在標準普爾 500 指數達到峰值的時間就只剩下四分之一到一年的時間。」