美國6月新增非農21.3萬人超預期 失業率升至4% 時薪數據令人失望

隨著製造商加大了招聘的力度，美國 6 月就業增速強勁。

美國 6 月非農就業人口變動 21.3 萬人，預期 19.5 萬人，前值 22.3 萬人修正為 24.4 萬人。4 月由 15.9 萬人修正為 17.5 萬人。

經過修訂後，美國過去三個月非農就業平均人數為 21.1 萬人。

2007 年以來，美國非農就業月度變動圖

失業率方面，由於更多的人對就業市場充滿信心而進入勞動力市場，6 月失業率回升至 4%，略高於預期和上個月創下的十八年新低 3.8%。

美國 6 月失業率 4%，預期 3.8%，前值 3.8%。

美國 6 月勞動力參與率 62.9%，預期 62.7%，前值 62.7%。

雖然美國 6 月非農就業數據再次超預期，但是 6 月時薪增速方面不及預期和前值，令人失望。6 月時薪年增率增長 72 美分，與上月持平。

美國 6 月平均每小時工資環比 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%。

美國 6 月平均每小時工資年增率 2.7%，預期 2.8%，前值 2.7%。

美國 6 月平均每周工時 34.5 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時。

2013 年 3 月以來，美國平均時薪增速年增率變動

適度的工資增長，應該可以緩解人們對通膨壓力強勁增長的擔憂。美國 6 月平均每小時工資環比增長 0.2%，穩定的工資增速指向溫和的通膨壓力，這表明聯準會將繼續逐步升息。6 月聯準會年內第二次升息，並預計到年底將再升息兩次。

此外，周四公布的聯準會六月會議紀要也提供了對勞動力市場的樂觀評估。

美國 6 月非農數據過後，美元 / 日元短線走低，黃金走高，10 年期美債殖利率走低，標普 500 指數期貨走高。