〈貿易戰升溫〉經濟衰退風險增 分析師稱「投資股市變得越來越難」

貿易戰延燒，恐對全球經濟造成威脅；分析師認為，經濟衰退風險明顯增加，投資股市「變得越來越難」。

根據國際貨幣基金 (IMF) 預測，今明兩年，全球經濟成長率上看 3.9%，優於 2017 年。

不過，財務諮詢公司分析師 Beat Wittmann 在接受 CNBC 採訪時表示，受貿易戰、英國脫歐等因素影響，全球經濟於 2019 年步入衰退的風險，明顯增加。

Wittmann 強調，貿易爭端加劇，將導致投資信心下滑；此外，美國採取擴張性財政政策，恐使政府赤字攀升。

Wittmann 稱，在上述情況下，投資人會發現，投資股市「變得越來越難」。

摩根大通策略師也預估，最快從 2019 下半年起，美國經濟成長，將開始放緩，美股牛市恐因此告終。

摩根大通策略師 David Kelly 說，當前經濟榮景，只是暫時的。

當財政刺激效應開始消退，經濟情勢亦隨之轉變。Kelly 指出，他不認為企業營收會繼續成長，這將直接影響股市表現。

貿易戰情勢升溫，包括加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。