美股盤中─就業報告強勁 道瓊上漲近150點

由於美國公布 6 月就業報告較預期強勁，美國股市週五中場上漲，道瓊上漲近 150 點。但由於美國與中國的貿易戰升高，投資人仍謹慎。

台北時間 00:02

道瓊工業平均指數上漲 131.18 點或 0.54% 至 24487.92。

Nasdaq 指數上漲 89.73 點或 1.18% 至 7676.16。

S&P 500 指數上漲 23.91 點或 0.87% 至 2760.52。

美國 6 月新增就業 21.3 萬人，分析師預估為新增 19.5 萬人。但失業率由 3.8% 上升至 4%。工資成長低於預期，年率成長 2.7%，分析師預估為成長 2.8%。

分析師說，該報告令人鼓舞多過令人失望，因為顯示經濟中的閒置產能多過預期。

週四，聯準會 (Fed) 公布 6 月會議記錄，顯示有官員擔憂經濟強勁，可能導致通貨膨脹壓力上升。

分析師說，6 月就業報告強勁，加上 4 月與 5 月新增就業人數往上修正，官員擔憂通貨膨脹上升，讓 Fed 今年有充份理由持續升息。但工資成長仍難改善，且貿易戰可能持續，則可能讓 Fed 按兵不動。

因美國對 340 億美元中國商品課徵關稅今日生效，中國亦採取同等報復措施，美國指數期貨早場下跌。但就業報告公布後，指數期貨削減跌幅。

此外，川普總統有意對額外 5000 億美元的中國商品提高關稅，分析師說，此一消息，市場尚未有所反應。

貿易戰擔憂已醞釀幾個月，使得股市漲幅受限。投資人擔憂關稅對企業獲利的衝擊。