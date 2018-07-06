滙豐：川普的「任性」將成為摧毀全球市場的核心風險

不久之前，大華銀行經濟學家曾看到，在全球貿易摩擦愈演愈烈的背景下，全球同步復甦的故事似乎正在走向終結，美國經濟增長或將一家獨大。

如今，又有一家投行對此發出警告。在 6 月底發布的最新研報中，滙豐銀行直言，美國金融環境收緊、油價走高、川普引發的全球貿易摩擦不斷升級均對全球經濟產生威脅，這「三重衝擊」為全球經濟籠上陰雲，或將破壞全球經濟復甦。

風險正在上升，這些衝擊可能會在接下來的幾年內為全球經濟帶來壓力，尤其是在 2019 年。我們預計，明年全球經濟增長將略微放緩，就算是美國也一樣。

美國金融環境收緊

作為世界上最大的經濟體，也是全球經濟增長的一大推動力，美國的一舉一動與世界各地的持續繁榮息息相關。因此，滙豐銀行將「美國金融環境收緊」列在「三重衝擊」的首要位置。

滙豐銀行指出，在美國大型企業已為聯準會升息做好充分準備的同時，新興市場受到的影響卻可能更為重大。

對於許多新興經濟體而言，尤其是那些存在經常帳帳戶赤字的新興經濟體，在全球金融環境不斷變化的情況下，它們的脆弱性已經暴露出來了。

今年第二季以來，新興市場掀起風暴，其中以阿根廷、土耳其、巴西等國的貨幣暴跌、股債重挫為代表。拋售潮隨後逐漸蔓延到東南亞，市場普遍預計南非等國也面臨較大風險。

而聯準會 6 月貨幣政策會議後公布的官員利率預期中位值點陣圖顯示，多數聯儲決策者預計今年還會有兩次升息，將年內合計升息四次，明年將共升息三次。

滙豐銀行預計，在不久的將來受聯準會升息影響最大的國家具有如下幾個特點：對外赤字、以美元計劃的企業債務高企、當地債市的外資參與度高、再融資需求高。

油價走高

2016 年初油價低於 30 美元 / 桶的好日子一去不復返。自 OPEC 與以俄羅斯為首的組織外產油國聯手履行減產協議之後，國際油價節節高升。滙豐銀行稱，油價若繼續上漲，或許不是一件好事。

今年 3 月中旬以來，國際油價上漲近 10%。滙豐將其原因歸結於川普退出伊核協議，重啟對伊朗制裁。滙豐認為，如果油價保持在 70 美元 / 桶至 75 美元 / 桶的區間內，對部分國家而言，油價將是「三重衝擊」中帶來麻煩最少的一個。

但就目前來看，即使產油國決定增產，似乎也沒能止住油價高歌猛進之勢。

6 月 23 日，OPEC 成員國及其他參與 2016 年維也納減產協議的主要產油國達成一致，決定從 7 月開始適當增加原油產量，有望使國際原油市場日供應量增加約 100 萬桶。但在那之後，國際油價只短暫下跌了一段時間，便又重返震盪走高之路。

布蘭特油價從當時的 75 美元左右漲到了如今的 77 美元附近，WTI 油價更是突破 70 美元，為近四年來首次。

周四在接受採訪時，伊朗駐 OPEC 代表 Hossein Kazempour Ardebili 還警告稱，如果川普執意遏制伊朗及石油出口，全球供應將受到干擾，屆時油價有可能漲到每桶 100 美元。

但如果油價保持在 70-75 美元 / 桶左右的水平，滙豐指出，仍有少數國家或將面臨重大的經濟後果。「對於貨幣正遭受嚴重貶值、同時還是原油凈進口國的國家而言，整體影響終將更為廣泛。」

全球貿易摩擦升級

在滙豐眼中，川普引發的全球貿易摩擦是「三重衝擊」之中的最大風險，「全球貿易摩擦或將對全球經濟造成巨大損害」。

川普目前已對全球數千億美元商品加征了關稅，如果這場全球貿易摩擦不再進一步升級，全球經濟應該不會遭受過大的衝擊。但如果情況愈演愈烈，更多的問題將會浮現。

全球貿易摩擦對經濟的整體影響取決於有多少關稅最終「取得成果」，而這又取決於參議院是否對此進行干預，川普會否改變心意，貿易夥伴會否作出讓步。同時，貿易保護主義蔓延也是風險之一。

即使是箭在弦上的關稅都會對本已放緩的全球貿易周期產生進一步走弱的威脅，但更為廣泛、更為直接的影響或將來自資產價格走弱、市場情緒走低以及全球供應鏈的不確定性所帶來的投資支出下滑。