瑞信：全球風險情緒逼近「恐慌區域」

「我們的風險偏好指標已經接近恐慌區域，」瑞士信貸（Credit Suisse）在研報中敲響了警鐘。

對於投資者而言，今年上半年顯然是相當糟糕的：標普 500 指數在經歷了驚心動魄的巨震後差點抹去所有漲幅，所幸在科技股的幫助下驚險守住了上漲；川普政府向歐盟、加拿大、墨西哥等主要貿易夥伴四處「開槍」，引得貿易戰的狼煙四散而起，新興市場匯市一片肅殺；基準美債殖利率突破 3% 這一重要心理關口……

而在瑞信看來，這還不是最具災難性的情景。經濟學家 James Sweeney 表示，在度過了上半年之後，投資者們目前正處於一種近乎休克的狀態：

我們的風險偏好指標已經接近恐慌區域，而股票和債券指標均已步入恐慌區域。未來幾個月風險偏好指標低於負 3 的可能性很大，那將是我們所定義的恐慌區間。

緣何如此？James Sweeney 解釋稱：

投資者的恐慌可以歸結於貿易爭端、義大利預算案、聯準會收緊政策、新興市場動盪。歐洲經濟數據也令人失望。與此同時，很多投資者聲稱信貸利差擴大以及曲線扁平化預示着周期的結束。

瑞信的統計顯示，從歷史的角度來看，投資者情緒恐慌通常伴隨著疲弱的工業增長勢頭，自從 1990 年以來，只有兩次工業增長勢頭在比現在快的時候市場情緒陷入了恐慌，那是在 2002 年 6 月和 2011 年 8 月。

目前，全球工業增長並沒有處於「恐慌」範圍內，這表明，有些遠遠超過經濟層面的東西讓投資者和交易員們感到情緒不安。