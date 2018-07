〈鉅亨看世界〉NOR Flash進軍車用市場

隨著自動駕駛以及無人車在汽車產業帶起的風潮,車用市場對 NOR Flash 的需求漸增,加上目前的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 皆搭載 NOR Flash 來協助運算,美商賽普拉斯 (CY-US) 記憶體業務副總 Sam Geha 在接受採訪時就曾表明,今年 NOR Flash 依然將會供不應求。

最初,NOR flash 的使用是從車用廣播 (radio) 開始,隨著車用通訊 (telematics) 以及汽車特性和功能的提升,記憶體的需求因此大增。相對以往單純只有廣播系統的車輛,如今市面上的汽車儀表板備有各種高解析的圖形顯示,需要 12-Mbit 的 NOR flash 來協助運行,記憶體需求甚至可達 1-Gbit。

NOR flash 擁有可編程的優點,並能夠作為 EEPROM 的替代技術,它有著快速啟動、穩定性和持久性等特點,得以在車用市場佔有一席之地。

相比 NAND Flash,NOR 的讀速比 NAND 來的快些。 不過 NAND 的寫入速度比 NOR 快了不少。NOR 作為快閃記憶體,可以像其他記憶體依樣連接,並能夠直接在上面進行編碼。

許多業者認為,性能將是最終推動 NOR flash 是能成為車內應用領導者的關鍵之一。

即時啟動 (instant-on) 是 NOR flash 的特點之一,也是為何現今汽車儀表板搭載它的原因。NOR flash 能立即啟動儀表板的基本功能,而相對來說,NAND flash 則需要特殊軟體才能進行編碼。即時啟動的能力對於如今智慧汽車至關重要,因為現在每輛車都至少配備了可支持 ADAS 的後視攝影機,這都需要汽車儀表板能快速啟動。

業界曾經一度認為 NAND flash 將使 NOR flash 退出記憶體市場,但由於一些因素,NOR flash 在市場上還是有其重要性。

舉例來說,NAND flash 晶片有最低成本的要求,意即廠商只需要較少量的程式碼時,無法只購買 50 美分 1 個的 NAND flash 晶片。然而,NOR flash 卻可以以少量的形式提供。

另外,NOR flash 的長期供貨能力 (longevity) 對汽車製造商來說也是重要特點,因為廠商傾向能夠持續好幾年供應的替換零件。

不過,NOR flash 的進步有其限度,主要來自於浮動閘極技術侷限性的障礙。

目前市場上的 NOR Flash 廠,主要以賽普拉斯、美光 (MU-US) 及旺宏 (2337-TW) 等廠商為主。不過美光據傳有意退出 NOR 市場。旺宏當前市占率排名第三。旺宏也已經宣誓在未來 2 到 3 年內要挑戰賽普拉斯成為車用領域第一大的 NOR Flash 廠。

旺宏早在 2009 年就進入車用記憶體市場,NOR Flash 系列的產品也都已經陸續獲得 AEC-Q100、TS16949 等車規認證,且成功進入各大車廠。該公司的 NOR Flash 市佔率逐年提升,該公司日前表示,旺宏目前是全球消費性 NOR Flash 的最大供應商。