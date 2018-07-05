川普要OPEC「立刻調降油價！」 布蘭特與西德州原油跌0.68%、0.46%

美國總統川普再度於推特發文，重批石油輸出國組織 (OPEC) 推升油價，應「立刻降價！」消息一出，今 (5) 日油價應聲走跌。

台北時間週四下午 3 點 03 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.68%，至每桶 77.71 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.46%，至每桶 73.80 美元。

川普寫道，OPEC 這些壟斷國必須記住，油價已大漲，當美國近乎無償地保衛 OPEC 時，OPEC 卻在推升油價，他們應「立刻降價！」

雖然美國經濟情勢仍穩，但若油價持續高漲，恐抵銷減稅、鬆綁金融監管，為經濟帶來的刺激效果。

另一方面，美國也呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量歸零。

美國國務院日前表示，即使石油進口國持反對意見，為使伊朗停止核子發展計畫，美國將祭出制裁，讓伊朗的石油出口收入減至零。

對此，隸屬伊朗石油部的通訊社 Shana，引述伊朗駐石油輸出國組織 (OEPC) 代表 Hossein Kazempour Ardebili 的說法指出，石油不應被當成獲取政治利益的武器。

他認為，美國總統川普的制裁措施，恐使國際油價大漲，「美國消費者將為川普的政策付出代價」。

他說，美國會招來「自傷」，導致經濟受害。