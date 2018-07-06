下半年亞洲留意三大風險 瑞銀建議資產配置多元化

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭今 (6) 日表示，今 (2018) 年投資環境比預期的更為嚴峻，展望下半年亞洲市場走勢，建議投資人須密切關注美元進一步升值、中國信貸緊縮、中美貿易爭端等主要風險，策略資產配置應適當多元化。

陳敏蘭指出，下半年投資布局上，看好中國與新加坡股票，主因海外中國股票受益於強勁的出口、工業企業利潤回升以及企業利潤率全面復甦；新加坡則因基本面走強、房地產市場回暖、銀行獲利能力提升等

今年來國際變數多， 投資環境比預期的更為嚴峻，多數已開發國家以及少數新興市場國家的政治不確定性居高不下，且與去年相比，全球經濟同步擴張的動能減弱，美國一枝獨秀的局面日益明顯，市場波動性持續上升。



雖然美中互爭關稅，加上市場利率攀升、石油價格上漲、中國打擊影子銀行活動導致信貸緊縮的擔憂再起，不過陳敏蘭認為，現在撤出風險資產還為時過早，投資人可以保持投資，並同時防範三大風險，包括美元進一步升值、中國信貸緊縮、中美貿易爭端等。

陳敏蘭表示，到 2019 年底美國聯邦基金利率很可能升至 3.25%，也就是說，由目前水準再調高 125 個基點，亞洲地區利率也會相應走高，平均升幅或在 70 個基點左右，處於可控水準，不過，若一旦美元進一步升值或者油價急劇飆升，可能會造成部份國家的匯率風險。

此外，中國信貸緊縮也是一大風險。中國境內債券市場違約事件增多，造成境內債市流動性緊張，但投資人無須不過恐慌，因 0.3% 的違約率仍然很低，且預估中國境內債市的問題，不會蔓延到離岸美元債市場，決策者仍有充足的政策工具可運用，以保持充沛的流動性。



最後則是要留意美中貿易爭端，陳敏蘭認為，美中貿易戰是最難化解的一個風險，儘管貿易摩擦升溫，但應該不至於爆發擾亂全球股市的全面貿易戰，但不可否認的是，美中之間的策略競爭，將為兩國市場以及整個亞洲帶來挑戰。

長遠來看，由於企業要儘量擴展供應鏈所在地，以確保原料來源的安全，因此高科技產品與服務貿易可能會分散展開。然而，隨著中國不斷提高在晶片、高科技產業方面的自主研發能力，半導體設備製造商等科技企業，將為投資者帶來機會。



整體來看，亞洲地區企業盈餘持續上升，繼 2017 年大幅增長 23% 之後，2018 年第一季繼續增長 14%，且亞洲股市估值相對具吸引力，建議投資者密切關注風險的同時，投資策略上，應適當多元化，並挑選具有保護作用的美國 10 年期公債以及加碼日圓，來防禦尾端風險。