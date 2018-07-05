貿易戰交鋒在即 投資聚焦美公債、日圓和景氣循環股

美國將從明 (7/6) 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅，中國也將採取對等措施，美中貿易戰煙硝味再起，全球市場均持觀望態度，投資態度趨向保守，貿易消息面混亂，導致市場波動性升高，專家建議，可加碼美國公債和日圓，另也可提高布局景氣循環股的比重。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，美中貿易戰部分，美國政府放鬆大範圍限制對美投資的立場，而選擇對中資企業進行有針對性的限制，而在保護主義威脅之下，美國仍考慮對 2000 億美元的額外中國出口商品以及歐盟汽車加徵關稅，因此，預期市場波動性將居高不下。

至於中國方面，中國官員重申將對美國保護主義措施進行堅決反擊，上周中國透過定向降準釋放了逾 1000 億美元的流動性，以減輕貿易衝突對經濟的拖累，不過本周中國引導人民幣走低，美元兌人民幣匯率 6 個月來首次跌破 6.6。Mark Haefele 表示，中國為了避免資本外流，應該不會讓貨幣大幅貶值，對人民幣兌美元 6 個月預測值為 6.3。

目前市場均關注美國是否確實會對 340 億美元的中國商品徵收高額關稅，並且再對另外 2000 億美元中國商品加徵關稅，在市場瀰漫不確定狀態下，波動仍將持續，在投資布局上，建議加碼美國公債、日圓，因日圓為避險性貨幣，在股市回條期間表現相對較好。

至於基金投資方面，摩根投信表示，根據統計，美股納斯達克指數自 6 月 15 日以來下跌 3.33%，MSCI 世界指數也受拖累走跌 2.8%，不過，有股息收益保護的 MSCI 全球高息股指數同期僅回檔 1.4%，反應出高息股股票不僅能隨市場穩健走高，在行情波動時也能發揮抗震作用。

摩根環球股息基金產品經理張瑜倫建議，挑選高息股不能只看殖利率高低，應該以股息率、股息成長率、股息發放穩定度等「三高指標」做為參考依據，同時，受惠全球景氣復甦，現階段宜提高布局景氣循環股的比重，例如資訊科技、非必需消費、能源等。