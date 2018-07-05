摩根大通：70圖看懂美國經濟和全球市場（上）

摩根大通資產管理公司發布長報告，在進入 3 季度之前系統描述了美國市場及全球經濟的整體狀況。本報告分為美國股市、美國經濟、美公債市、國際市場、另類投資、投資原則 6 大部分。以下圖片均來自相關報告。

美國股市

從股市點位上，美股處在一個比較微妙的位置。美股在金融危機後已經經歷了歷史上第二長的牛市，其距離 2009 年的低位已經上漲了 302%。

從歷史經驗上，在經歷長牛之後，市場通常會經歷一波大回調。在 2000 年及 2007 年的回調中，以標普 500 計量的美股市場下調超 50%。

但從估值角度，以標普 500 衡量的美股市場估值依然健康。標普 500 指數預期本益比正好處於 25 年平均值 16.1 倍的位置。

從統計學角度，現有的預期本益比數值暗示股市未來 1 年依然大機率獲得 2 位數的正回報。

從企業盈利角度，標普 500 的每股盈利在今年 1 季度創了新高，未來有望繼續攀升。從營收的角度，美國市場依然是標普 500 營收穫取的主要地區。

從年增長角度，標普 500 今年第一季毛利率大漲 16.6%，營收大漲 9.3%，這大大高於 01-17 年的平均水平。

在公司庫藏股角度，標普 500 的股票庫藏股水平已經接近歷史最高水平（金融危機前）。相關的公司間併購活動也超越金融危機前的水平。

從市場回報角度，相關數據顯示自 2009 年市場從低位反彈之際，小盤成長類股票獲得最高收益。

而在具體板塊方面，非必須品消費類、科技類、房地產、金融類股票增長幅度最高，相關股指從 09 年的市場低點大幅反彈，增長超 500%。

從板塊權重角度，在過去的 20 年裡，科技類股票在標普 500 指數中權重在不斷的攀升，而金融和能源類股票則呈下降趨勢。在過去 15 年多因子策略提供了最高的年複合回報。

雖然相關的回報增長可能降低，但在過去的 38 年裡，標普有 29 年獲得正回報，今年也同樣有望獲得正。

從公司角度，公司從非傳統途徑募得的資金比例在逐步提高。同時現金在公司流動性資產中的占比也在逐年攀升，相關現金占比達到 30%。

值得關注的是標普 500 的熊牛市交替變化規律，在有歷史記錄的歷次市場大跌之前，標普 500 指數通常經歷 55 個月的牛市，相關正回報達到 160%。

從利率角度，自 1963 年以來，相關統計數據顯示當美國 10 年期利率水平低於 5% 時，股市的回報率和利率呈正相關。超過該關口則呈負相關。

從最長曆史上看，雖然美股經歷過大幅的回調，但從整體趨勢上依然處於上行的趨勢。

美國經濟

從經濟擴張的角度，美國市場的平均擴張周期為 47 個月，而平均衰退期為 15 個月，需要注意的是本輪的經濟擴張期已經達到驚人的 108 個月。但相關的累積增長則在歷次擴張期限中墊底。

從消費者資產負債表衡量，今年第一季消費者總資產市值已經超越 2007 年 3 季度的峰值。

各大周期性板塊指標顯示相關數值已經重回金融危機前的水平。

從房地產角度觀察，美國房貸相關利率接近 40 年的低位。房價相對收入指標重回均值上層。

從勞動力市場上觀察，美國勞動力人口增長持下降趨勢。勞工對於 GDP 的驅動也在放緩。

從聯邦預算角度，美國政府依然持赤字狀態。聯邦凈債務呈持續上升的態勢。美國國會預算辦公室預測聯邦凈債務 GDP 占比在 2028 年將達到驚人的 96.2%。

在失業率方面，美國失業率現在處於 50 年的低位，相關工資雖然在繼續增長，但相關增速低於 50 年的平均水平。

在相關行業方面，資訊科技、金融及商業服務貢獻了最多的新增就業崗位。

從學歷對於工資的影響角度，失業率依然和學歷水平呈負相關的關係。不同學歷之間的薪資水平相差明顯。

在通膨方面，美國的 CPI 及核心 CPI 增速方面依然低於 50 年平均值。

美元現在處於相對高位的震盪階段。美國 10 年其公債利率與主要發達國家的公債利差在持續性的拉大。

油市方面，油價已經從 16 年的低位大幅反彈。美國原油庫存以及活躍石油鑽井數也從低位反彈。