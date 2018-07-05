牛市未完、全球股市尚有9%上漲空間 花旗：應逢低買進

花旗集團 (Citigroup) 表示，牛市行情尚未結束，全球股市仍有上漲空間，建議投資人繼續逢低買進。

花旗集團分析師於報告中寫道，距離牛市結束，為時尚早，應繼續逢低買進；未來 12 個月，全球股市還有 9% 的上漲空間。

花旗集團研究團隊對 500 名投資人進行的調查顯示，2018 年底前，美股仍會是表現最好的市場，標普 500 指數的目標值為 2959 點。

根據 CNBC 報導，花旗首席美股策略師 Tobias Levkovich 指出，預估減稅等財政刺激措施，可使美國經濟維持強勁成長，直到 2019 年。

除花旗集團外，投資公司 Federated Investors 副總裁 Steve Chiavarone 也表示，受惠於強勁的企業收入，預估 2018 年底前，標普 500 指數有望攀上 3100 點。

資產管理公司 Stewart Capital Advisors 投資長 Malcolm Polley 亦認為，強勁的企業獲利，有助延長美股牛市，「當前市場狀況很不錯，有許多理想標的，不像 1998 年，那時什麼都找不到。」

不過，財務諮詢公司分析師 Beat Wittmann 則說，受貿易戰、英國脫歐等因素影響，全球經濟於 2019 年步入衰退的風險，明顯增加。

Wittmann 強調，貿易爭端加劇，將導致投資信心下滑；此外，美國採取擴張性財政政策，恐使政府赤字攀升。

Wittmann 稱，在上述情況下，投資人會發現，投資股市「變得越來越難」。