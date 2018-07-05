世足贊助戰 Nike領先Adidas Puma殿後

今年多起黑馬的世界杯裡，Nike 公司 (NKE-US) 似乎有望在球衣贊助戰中擊敗足球巨擘阿迪達斯 Adidas (ADDYY-US)。

Nike 的打勾標誌贊助了巴西、法國、英國、及克羅埃西亞球隊，前 3 隊也較受賭博網的青睞，似乎獲冠軍的幾率較高。

德國體育品牌 Adidas 目前擁有比利時、俄羅斯、和瑞典球隊，而目前僅存的 8 強中只有烏拉圭球隊為另外一間贊助商 Puma (PMMAF-US) 所支持。

世界杯足球國家隊贊助商

據了解，Nike 進入足球的領域不長，但計劃今年將這區塊業務營收突破 20 億美元。

雖然體育品牌通常在世界杯之前將大部分周邊商品販售完畢，但如球隊的球場上表現佳，也將對有其標誌和顏色的裝備提高額外需求，特別是如果球隊為黑馬。

2014 年德國國家隊就貢獻 Adidas 三分之一的球衣銷量，而其中的 10% 則是獲冠後的銷額。

Nike 股價日線趨勢圖

2014 年 Nike 贊助的國家對較 Adidas 多，而今年 Adidas 則反擊，32 個國家隊裡共贊助了 12 國，包含了地主國俄羅斯，及前兩次的世界杯冠軍西班牙和德國。

Nike 今年雖然只贊助了 10 國球隊，但在進入 8 強的球隊中，Nike 就佔了一半的數目，大過於 3 隊的 Adidas 及 1 隊的 Puma。