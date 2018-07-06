波音撿便宜與巴西合資 Embraer股價大跌

飛機製造商波音公司 (Boeing) (BA-US) 將與巴西航空工業公司 Embraer SA (EMBR3-BR) 組建一間價值 47.5 億美元的合資企業，此舉將加強與空中巴士 Airbus (EADSY-US) 的競爭，尤其是小型噴氣客機市場。

該公司週四 (5 日) 在一份聲明中表示，波音將擁有合資企業的 80% 股份，控制 Embraer 的商務飛機及服務業務，巴西製造商將持有 20% 股份。

波音股價日線趨勢圖

通過在其產品組合中增加巴西航空工業公司的 E-Jet 系列，波音將擴大其海外製造基地，同時將產品線擴展到 100 人座飛機市場。

雖然這 2 家公司對於合併議題已經討論了十多年，但最近因空中巴士入股加拿大龐巴迪 70% 股份，控制了 C 系列噴氣式客機，使波音與 Embraer 快速的解決議題。

波音將支付 38 億美元購買該合資企業的股份，但估值過低使巴西航空工業公司的投資者開始拋售股票，週四股價下跌約 14% 至 23.07 巴西幣雷亞爾。巴西航空工業公司今年以來飆升了 35%。

波音週四收盤上漲 0.075% 至 333.18 美元。該股今年上漲了約 13%，是道瓊 30 指數位成員中漲幅排名第 4 位。

波音和巴西航空工業公司表示，他們計劃組建第 2 家合資企業，開發國防產品和應用的新市場，以支持巴西公司的軍事投資組合，包括其 KC-390 貨機。