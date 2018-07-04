風向正在起變化 美國垃圾債市場危險了？

今年以來，在全球不確定性因素上升的情況下，美國信貸市場卻出現了一個奇怪的趨勢：高收益垃圾債表現優於投資級債券。

一般來說，當不確定性上升時，投資級債券 (IG) 通常會跑贏高收益債券(HY)，由於前者違約風險較低。而高收益垃圾債券通常是指投資級以下的債券，即從 BB 級到 CCC 級的債券，其主要特點是收益高，風險大，信用沒有可靠的保證。

來看看今年的市場情況：投資級債券利差持續擴大（下圖藍線），觸及兩年以來最高水平，而投資者對高收益、高風險的垃圾債的熱情卻持續高漲，使得高收益債券利差徘徊於歷史低點 (下圖橙線)。

(圖片來源：Zerohedge)

對於這一 "反常" 現象，美國銀行將其歸咎於供應量，該銀行認為，自 3 月以來，投資級債券在需求減少的環境下，承受着供應壓力。此外，義大利市場的金融動盪也對全球投資級金融體系造成了系統性風險。

對於高收益垃圾債的強勢，美銀認為是由於供應不足。

下面這張來自貝萊德的圖表也印證了上述觀點。左邊的柱狀圖顯示投資級債券與同期限美債的殖利率利差今年以來大幅擴大，給價格帶來進一步下行壓力，相比之下高收益債券與同期限美債的殖利率利差擴大幅度較小。

而右邊的柱狀圖顯示，無論是投資級債券還是高收益債券，今年截至 6 月 22 日的發行量相比去年同期都有所下降，但高收益債券下降幅度更甚。

據高盛數據，年初至今，高收益債券發行量為 1040 億美元，較去年同期下滑 26%。這也是為什麼高收益利差基本與年初持平，維持在約 339 個基點，而同期投資級利差從 94 個基點擴大至 123 個基點。

但上述趨勢正在發生變化，隨著供應增加，垃圾債的好日子或許就將要結束。

據高盛測算，上周高收益債的發行量達到 72 億美元，創下 3 月中旬以來的最高水平。與此同時，高收益債利差從 339 個基點擴大至 363 個基點。

高盛認為，高收益債發行加速與第二季創紀錄的機構併購交易 (約 842 億美元) 有關。並且高盛預計，併購活動，尤其是大型交易，將推動高收益債券供應持續加速。

貝萊德從基本面角度，也建議投機者退出高收益債，轉投投資級債券：

相對於高收益債，投資級債券的估值已經變得更具吸引力。短期投資級企業債的殖利率遠高於美國通膨水平。在越來越不確定的宏觀環境中，這些資產將再次在投資組合中發揮本金保值的作用。