日本投資者減持美債至7年新低 轉向其他美國資產

《彭博社》報導，過去日本投資者熱衷購買美國國債，但因美元避險成本上升，他們不得不轉向尋求別的資產，據美國財政部統計，日本投資者購買的美股、企業債和機構擔保的抵押債券總額在今年首度超過 1 兆美元，美債持有量則創 7 年新低。

日本持有的美股、企業債和機構擔保的抵押債券總額今年首度超過 1 兆美元

瑞穗證券美國固定資產部門的策略師 Tetsuo Ishihara 表示：「因美元避險成本上升，日本投資者被迫離開他們最喜愛的商品：『美國國債』，整體來說，因成本上升，他們需要承擔更大的風險。」

對美國的財政影響

影響可能很嚴重，隨著美國預算赤字在未來幾年估計會持續增長，投資者對美債的需求下降，將會增加美國的融資成本，日本為美國的第 2 大外國債權人，因此不容忽視他們的需求減少。

與此同時，日本投資者正在堆積風險，美國財政部數據顯示，自 2015 年以來，日本對美股、公司債和機構擔保債券的投資成長超過了 2700 億美元，漲幅達約 40%，同一時間，日本人持有的美債已下跌近 20% 至 1.03 兆美元。

報酬率降低為主因

目前 10 年期美債殖利率為 2.83%，但若把遠期外匯合約成本算進去，日本投資者所能獲得的殖利率只剩約 0.3%，為他們放棄美債的主要原因。

10 年期美債殖利率走勢

洲際交易所集團所整理的數據顯示，進行貨幣對沖風險的日本投資者，今年上半年在投資 10 年期美債損失 3.7%，而對於不考量貨幣波動的投資者，損失更為慘重，由於美元兌日圓匯率下滑，以日圓計算的話，這些投資者損失達 4.3%。美元兌日圓 5 日上午暫報 110.31。

美元兌日圓匯率走勢

不動產抵押貸款證券

因此日本投資者將資金轉向其他美國資產，如 Ginnie Mae 不動產抵押貸款債權擔保證券的報酬率為 0.9%。

彭博彙編的數據顯示，投資等級的美國公司債在對沖風險後，收益率約為 1.5%，而日本投資者幾乎不對沖股票，日本持有超過 5000 億美元的美股，為美債之外，持有的最大美國資產。