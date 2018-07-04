美上半車輛銷售佳 分析師預計下半年下滑

美國汽車製造商公布了 6 月的強勁銷量，顯示消費者繼續大量購買運動型多功能汽車 (SUV) 和卡車，而燃油價格上漲的問題佔不影響購買選擇。

美國與其貿易夥伴之間的緊張關係以及汽車關稅的威脅使汽車行業陷入困境。雖然底特律的三大汽車商通用汽車 (GM-US)、福特汽車 Ford (F-US)、及克萊斯勒 (FCHA-MI) 都公布了較優的數字，但投資人還是在過去一個月內開始拋售股票。

週二 (3 日) GM 股價收盤下滑 1.37% 來到 38.97 美元、福特股價下滑 0.90% 來到 10.99 美元。

GM 股價日線趨勢圖

儘管如此，6 月對於美國的汽車商而言仍然是穩定的月份，特別是利潤較大的 SUV 及卡車，都是底特律三大汽車商的強項。

6 月份美國汽車業經季節性調整後的年度銷量預測為 1710 萬輛，稍微低於 2016 年的 1750 萬輛。美國車輛銷量上半年年增了 1.9%，而 6 月年增率為 5%。JD Power 數據顯示，2018 年上半的整體車輛銷售額也較去年成長了約 50 億美元。

排名第一的美國汽車製造商 GM 在 4 月份開始停止報告月度數據，該公司表示截至 6 月 30 日的季度銷量增長 4.6% 至 758376 輛，這得益於強勁的卡車銷售和一波全新的跨界車。

GM 季度銷量 / 圖：GM

美國第二大汽車製造商福特汽車表示，6 月份銷量為 230635 輛，較去年同期 227979 輛多。該公司表示，福特品牌 SUV 的銷量增長了 8.1%，達到 77453 輛，創下了 6 月的紀錄。

福特表示，其 F 系列大型卡車是美國市場上最暢銷的車型，有望超過 2004 年創下的 939511 輛台的年度紀錄。

特克萊斯勒表示，6 月份美國銷量增長約 8%，達到 202264 輛，其中 Jeep 品牌以 6% 的成績創下了有史以來最好的 6 月份。

然而，對於中短期的經濟看法，Cox Automotive 經濟學家 Charlie Chesbrough 認為在利率上升及貸款的成長，車輛的可負擔性越來越艱難。

Cox 預計今年的轎車及輕卡車車款銷量將下滑 1680 萬台，並於 2020 年下滑至 1650 萬台。

通用汽車和其他汽車製造商警告，在政局的不穩定下高額的關稅將影響銷量，並提升部份車款約 6000 美元的售價。