本週操盤筆記 (0702-0706)：

一. 美國聯準會 (Fed) 公布 6 月份會議紀要：

Fed 將於週五 (6 日) 公布 6 月利率會議紀要，據此前 Fed 6 月會後釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示，Fed 官員拉升年內升息預期至四碼，是高於先前預期的三碼，顯示目前美國的通膨前景仍是正面上行。

目前市場經濟學家正關注，本週將釋出的 Fed 6 月會議紀要，Fed 對於未來通膨展望的態度，以及對全球貿易戰之看法。

二. 全球主要經濟體公布 6 月製造業 PMI 終值：

本週美、日、德、中、歐元區等全球主要經濟體都將公布 6 月製造業 PMI，其中又以中國 6 月財新製造業 PMI 最引人注目，因近期中國去槓桿引動的信用債違約朝、棚改收緊引動的房地產前景收縮，雙重壓力都正令陸股出現壓力。

多數市場經濟學家分析，若中國製造業 PMI 低於預期和前值，那麼中國除了政策面的緊縮之外，實體經濟面的壓力很可能也將接踵而至；目前市場預期中國 6 月財新 PMI 將持平於前值 51.1，意味中國實體經濟面尚未跟隨金融去槓桿和棚改收緊而出現緊縮。

三. 美國 6 月 ADP 新增就業人數：

ADP 新增就業人數素有「小非農」之稱，目前市場預期 6 月 ADP 新增就業為 19.0 萬人，是高於前值的 17.8 萬人。

此前 ADP 協會副總裁 Ahu Yildirmaz 曾經表示，美國勞動市場強勁增長，仍尚未看出有增長減緩的現象，Ahu Yildirmaz 憂慮，勞動市場的緊俏很可能讓雇主越來越難找到合乎要求和技能的勞工。

四. 美國 6 月新增非農就業人數：

本週五 (6 日) 美國將公布 6 月新增非農就業，市場預期 6 月將新增 19.8 萬人，雖然是低於前值的 22.3 萬人，但事實上目前美國失業率已低至自然失業率水準，故新增非農就業達 19.8 萬人之水準，可謂是相當強勁之表現。

市場經濟學家分析，伴隨著美國總統川普 (Donald Trump) 的「川普經濟學」引導、擴增基礎建設之後，正為美國實體經濟帶來了大量就業機會。

但值得注意的是，雖然美國就業市場持續增長，但 Fed 在升息路徑上仍是有所顧慮，即「平均時薪增速」仍尚未跟隨著勞動力市場的緊俏而顯著成長，故這也成為後續非農就業報告的重要看點。