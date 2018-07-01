白宮首席經濟顧問喊話聯準會：高就業和經濟增長不會帶來通膨

川普的首席經濟顧問、白宮全國經濟委員會主任庫德洛周五再度語出驚人，不僅「打臉」傳統經濟學理論，對美國赤字問題還有「睜眼說瞎話」的嫌疑。

在接受川普喜歡看的電視台福斯新聞採訪時，庫德洛表示，希望聯準會新任管理層明白，不是更高的就業狀況或者更快的經濟增長導致了通膨。至於聯準會的升息政策，他希望可以「非常緩慢」（very slowly），並表示自己「定期」與聯準會新任主席鮑威爾對話。

聯準會通常參考的經濟學理論是菲利普斯曲線，反映失業率與通貨膨脹之間的反向關係。目前美國 5 月非農失業率為 3.9%，創 18 年最低，但聯準會看重的核心通膨率——核心 PCE 物價指數在 5 月剛剛觸及 2% 的目標，為 6 年來首次，表明菲利普斯曲線的指導意義在近年來減弱。

庫德洛的理由是，川普政府採取的措施親商業，正在拓展經濟的增長潛力。因此保持低利率不會令經濟面臨過熱風險，共和黨稅改提振了新的商業投資，將提供足夠的供給與增加的需求相互匹配，這樣物價就不會上漲了。這倒符合庫德洛一直秉承的雷根時代「供給學派」的觀點。

美國媒體 TheHill 認為，來自白宮的顧問直接評價貨幣政策實屬罕見，歷史上白宮高級經濟學家都會避免討論心儀的利率水平，因為要保持聯準會的獨立性。不過庫德洛一直不避諱直接評價聯準會，在接受總統任命一小時後，就在電視上表示「希望聯準會不要升息過頭」。

而庫德洛周五接受採訪第二個引起爭議的論點是，他認為美國聯邦赤字正在「快速回落」。由於他沒有說出證據，包括 CBS 和被川普指責為「假新聞」的《華盛頓郵報》等媒體都表示，美國財政部和無黨派的國會預算辦公室（CBO）恰恰提出了相反的結論。

庫德洛的理由是，川普的政策在促進經濟增長，帶來更多人就業並且崗位更好，將反過來增加政府收入，導致赤字「加速回落」。簡而言之，「經濟增長解決了超多問題」。

不過官方統計，美國 3 月時的國家債務就超過了 21 兆美元，不僅是二戰以來最高，也是美國曆史上首次。CBO 本周二的報告顯示，如果現行法律和政府開支水平保持不變，美國的國家債務將在 2028 年等於整個經濟體量，到 2048 年債務占 GDP 的比重預計為 152%，也是美國曆史最高，而且到 2020 年預計赤字會超過 1 兆美元。

有分析指出，CBO 認為美國未來 30 年的財政圖景都不容樂觀，簡單說就是每年開支增長迅猛，但政府收入和經濟增長跟不上這種步伐。因此不明白庫德洛為何會得出「赤字正在快速回落」的結論。

值得注意的是，聯準會主席鮑威爾本周也重申了「對升息路徑很有耐心」的言論，似乎有些回應庫德洛言論的傾向。一名國會助理向彭博表示，雖然聯準會有時因沒有更積極升息而受到批評，但鮑威爾指出通膨一直很低，因此政策制定者必須謹慎行事。

『新聞來源／華爾街見聞』