變革不力 雀巢被對沖基金要求分拆

美國對沖基金 Third Point 掌門人 Daniel Loeb 在近日給雀巢管理層的報告中表示，並不滿意目前雀巢改革的力度。

華爾街日報援引 Loeb 的觀點稱，從目前變革的速度和深度來看，雀巢管理層似乎對現狀還是滿意的。但 Loeb 認為管理層的表現並不夠靈活，對業績較差和非核心戰略的業務捨棄不夠果斷，也沒能成功改變消費者習慣。他希望雀巢應該採取分拆措施，來提高利潤率，重拾核心業務競爭力。

雀巢應剝離可創造 15% 收入的資產，並將分拆的收入用於收併購業務和股票庫藏股。並且，雀巢已經沒有足夠的理由繼續持有歐萊雅 23% 的股份。

在致管理層報告中， Third Point 說明了分拆措施：

雀巢業務應該被分拆成三大塊——飲料、營養品和副食品，這樣可以讓管理層擔負相應的責任，並減少官僚做派。

另外據英國金融時報消息，Third Point 還敦促雀巢公司儘快將戰略中心聚焦於「營養、安全、健康」的形象上，這就要求公司剝離一些與此主題不太相符的品牌，如熱狗類品牌 Hot Pockets、冰激凌品牌 Dreyer 和速凍食品品牌 Stouffer，並大力推廣營養健康食品，如有機嬰兒食品、純天然寵物食品和調味蘇打水。

對沖基金股東較早發起變革

早在去年 6 月，Third Point 就宣布已買入 35 億美元雀巢公司股份，累計占比為 1.25%，成為雀巢的第六大股東。

去年 Third Point 在一份聲明中表示，過去十年雀巢的發展遠不如同行，股價表現一般，但認為雀巢存在很大的改進潛力，具體體現在還可挖掘的利潤率提升和核心業務創新的潛力等方面。

華爾街見聞曾經提及，Third Point 為推動雀巢的變革，建議雀巢將 2020 年前的利潤率目標設定在 18%-20%，並提高債務來進行股份庫藏股。Third Point 還建議雀巢出售非核心資產，並出售其所擁有的歐萊雅公司 23% 的股份。

變革不力，管理層被施壓

雀巢採納了 Third Point 的建議，從去年開始做出一系列改變：

2017 年 6 月，雀巢宣布開始 210 億美元股票庫藏股計劃，這項計劃將在 2020 年 6 月份以前完成。

2017 年 9 月，雀巢宣布收購植物蛋白食品公司 Sweet Earth Foods。同月，雀巢宣布 4.25 億美元收購矽谷咖啡品牌藍瓶咖啡 68% 股權。

今年 1 月，雀巢宣布將美國糖果業務以 28 億美元出售給義大利費列羅公司。

今年 5 月，雀巢 71.5 億美元收購星巴克的零售咖啡業務，以永久擁有在全球咖啡店以外銷售相關星巴克產品的權利。

然而這些並未達到 Daniel Loeb 對變革的預期，這使 Loeb 重申了分拆改革的緊迫性，因為他認為變革的時機早已成熟。