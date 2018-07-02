宏觀 & 投資

六月，A 股普跌。貨幣在內憂外患的縫隙中抉擇寬鬆，存款準備金率持續下調，流動性開始流向創新和企業家精神，人們開始看到希望，於是，反身性的拐點出現。芸芸眾生，我們都是 beta，未來 A 股證券市場可能路徑之一的推演（訂閱 #投資達人經驗分享# 獲得更多精彩內容）

前無去路，後有追兵。再錯任何一步，這個帳戶都將帶着委託人墜入萬劫不復的深淵。手把手教你在信用債市場虧成狗的背景下如何賺取可觀的浮盈：委外虧成狗，咋辦？（訂閱 #中公債市# 獲得更多精彩內容）

撕裂中的中國幣圈 ：通證經濟的概念，讓鏈圈的開發者看到了資金的希望，也讓滋生了一個可以實現百倍收益夢想的幣圈。但熊市當下，恐懼蔓延，各位的共識正在因為利益分配不均而撕裂，可能會導致幣圈崩塌。（訂閱 #區塊鏈# 獲得更多精彩內容）

那些看似並不相關的市場總是微妙而隱秘的聯繫在一起：南京的本土龐氏騙局被十個新放出的樓盤連鎖擊垮、俄羅斯的股債被墨西哥崩盤擊垮、向現金貸開了一槍結果龐氏平台捂胸倒下…… 人性的貪婪和恐懼，是歷史數據和數學公式無法辨析的。金融史並無新鮮事，一切都是歷史的重複，但是依然有無數人進了坑，了解更多不妨讀一讀 崩盤時代——中國式龐氏騙局的滅亡 （訂閱 #朋友圈精華財經熱文放送# 獲得更多精彩內容）

從消費升級到消費降級：消費金融是否曇花一現？消費金融的崛起和金融機構資金成本的上升是幾乎同時的，所以可以理解為這是利率市場化過程中，「雙規並行」利率機制和嚴監管環境下，金融機構出於風險、流動性和收益綜合考慮後進行的選擇。（訂閱 #互金與消費金融新鮮事# 獲得更多精彩內容）

中國啟動了有史以來最大規模的一次開放，但這次政策的出台主動選擇了「悄無聲息」，哪些行業壓力最大？（訂閱 #中國市場開放# 獲得更多精彩內容）

誰推高了三四線城市的房價？棚戶區是歷史欠賬，也是城市傷疤。（訂閱 #關於房地產的一切# 獲得更多精彩內容）

明星公司

拼多多為何讓阿里京東睡不着覺？周末發布了招股書的電商紅股拼多多亮點槽點兼備，也有人說，離開了微信，拼多多什麼都不是：拼多多是跑在微信上的一款遊戲 （訂閱 #逆襲的拼多多# 獲得更多精彩內容）

房地產企業的新生意經，看看 碧桂園如何下鄉？搞農業這個念頭，在碧桂園董事長楊國強的腦海里轉了幾個月，他覺得自己已經深思熟慮，不會做虧本的買賣了。（訂閱 #關於房地產的一切# 獲得更多精彩內容）

載入史冊的心酸！市值曾達 1300 億的巨頭中科招商竟在大巴上開股東大會，成立 18 年的中科招商能否走出「至暗時刻」，2000 多戶投資者能否保住自己的利益？