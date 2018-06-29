狙擊Samsonite背後：知名大空頭「殺人鯨」正在改變做空策略

過去 18 個月，Soren Aandahl 以一系列成功的做空交易在同行中脫穎而出，成了一匹毛色鮮亮的「黑馬」。上個月狙擊全球最大箱包製造商新秀麗（Samsonite）、迫使其 CEO 辭職令他在中國市場聲名遠揚。

從某種角度說，Soren Aandahl 的工作一如既往，但如果仔細觀察，你會發現其實他已經改變了自己的交易策略。

37 歲的 Soren Aandahl 今年脫離了沽空機構 Glaucus，不再留戀該公司首席研究員的職位，他成立了自己的做空基金 Blue Orca Capital。

彭博社稱，Soren Aandahl 此次單飛創業，部分反映出他想要擴大投資重點的願望。

Soren Aandahl 的投資重點更加集中於大型上市公司，因為那些規模相對較小、知名度較低的公司做空難度更大，畢竟他們的流通股供應有限，很難借到足夠多的票——融券是開展做空的先決條件，美股和港股都禁止「裸賣空」（即在沒有股票的情況下直接賣出股票）。

Soren Aandahl 在上月底舉行的第六屆香港年度 Sohn 投資者會議上也證實了這一點。當被問及未來狙擊的對象會否是越來越大的上市公司，他回答：「但願如此。」此前 5 天，他們剛剛發布針對新秀麗的做空報告。

在那次 Sohn 大會上，他還介紹了他們的做空方法：首先是揪出首席財務官或者審計師辭任，然後再研究上市公司的現金流問題。

Soren Aandahl 還表示，他們將動用大約 30% 的資源與精力繼續研究港股的沽空機會，其餘 70% 則針對歐洲、加拿大、美國及澳洲股市。

至於是否會選擇 A 股上市公司，他稱由於當地股市流動性較低、做空難度較大，因此沒有這方面的計劃。

狙擊新秀麗背後：做空港股難度加大

新秀麗是 Blue Orca Capital 初試牛刀的目標，也是今年以來首隻被做空的港股。在做空報告發布後，該股次日跌超 10%，隨後緊急停牌。

作為全球規模最大的行李箱生產公司，幾乎沒有人說過新秀麗股價一文不值，除了 Blue Orca Capital。在他們眼裡，即使新秀麗最高端的品牌 TUMI 都不堪一提，認為那隻是商學院學生拿來撐場面的（在做空報告中，麥肯錫分析師們躺槍了）。

更重要的是，Blue Orca 認為，做空新秀麗的理由主要有兩點，一是財務造假，包括虛增應付賬款、低報存貨、存貨大幅減值；二是管理層以及關聯交易的問題，包括印度人 CEO Ramesh Tainwala 博士學歷造假——這也是導致此人不到一周後便卸任 CEO 的重要原因。

Soren Aandahl 上月底在有 300 多人出席的第六屆香港年度 Sohn 投資者會議上對新秀麗 CEO Ramesh Tainwala 開噴，說此人多年來一直謊稱擁有博士學位。「如果你不是博士，無論是在餐廳吃飯還是坐飛機，或是在約會網站上，你都不能到處說自己是博士。」他還稱，該公司董事會充斥著多個簡歷作假程度不一的高管。

Blue Orca 表示，有基於此，新秀麗完全不配與奢侈品牌站在一起，估值上當然也是如此，只能與中端品牌相提並論，並且這都算是抬舉新秀麗了。他們認為，新秀麗的合理股價是 17.59，相當於較前一日收盤價「腰斬」。

關鍵問題是：為何 Blue Orca 剛剛出師就選了新秀麗？

答案或許與香港市場的結構有關係。簡單地說，做空港股在最近幾年越來越難了。

華爾街日報對此曾做過總結：

一是許多具有中資背景的港股上市公司都有較大的控股股東來護航，這使得他們能抵禦空頭的進攻。比如達利食品的流通股僅占到股票總數的 15%。

二是大量資本從內地湧入香港支撐被做空的股票，而且影響力越來越大。例如自從美國知名做空機構渾水（Muddy Waters）發布做空敏華控股的報告之後，內地投資者持有的敏華控股股票增加了三倍，持股比例達到 16%。

在這種背景下，Soren Aandahl 是有過吃虧經驗的。去年他還在 Glaucus 任職研究部總監時曾主張做空內房股豐盛控股。該股起初確實下跌，但隨後內地投資者湧入，將合計持股規模提高了一倍。自從他建議做空之後，該股股價累計上漲 35%。

反觀新秀麗，該股股東數量眾多，而且也不是一家中資企業，更不屬於滬港通 / 深港通標的股票。

Soren Aandahl 說：「新秀麗為新的投資理念開闢了一片新天地。那些知名度較高、流通性較強的上市公司有時可以發現估值不合理，他們可能有財報造假之類的問題。」