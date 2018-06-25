較歷史高點慘跌7成 馬雲：比特幣是潛在泡沫

根據《彭博社》報導，比特幣價格走跌，週日一度觸及 2018 年以來新低；阿里巴巴集團董事會主席馬雲今 (25) 日表示，區塊鏈技術將改變世界，但比特幣是潛在泡沫。

受日本主管機關要求 6 家加密貨幣交易平台，改善反洗錢措施消息影響，加密貨幣價格下挫。

CoinDesk 數據顯示，週末期間，比特幣一度跌破 5800 美元，若與去年 12 月近 2 萬美元的歷史高點相比，跌幅達 70%。

台北時間週一下午 5 點 10 分，比特幣上漲 0.06%，至 6154.06 美元；以太幣下跌 1.38%，至 451.92 美元；萊特幣下跌 0.02%，至 80.83 美元；瑞波幣上漲 0.09%，至 0.48 美元。

阿里巴巴旗下支付寶香港 (AlipayHK) 與菲律賓電子錢包 Gcash，週一召開記者會宣布，推出立基於區塊鏈技術的跨境轉帳服務。

馬雲於記者會中指出，區塊鏈將改變世界，變化之大，可能超乎人們想像。

馬雲對區塊鏈技術抱持肯定態度，但他同時示警，比特幣是潛在泡沫。

馬雲稱，傳統金融機構，替 20% 的人提供服務，卻賺取 80% 的利潤；未來的金融機構，應為 80% 的人服務，賺取 20% 的利潤。