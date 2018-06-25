摩根士丹利：10年期美債殖利率已經見頂 現在就是買入時機

摩根士丹利分析師認為今年以來漲勢如虹的 10 年期美債殖利率已經見頂，全球貿易戰的緊張局勢以及強勁的美元走勢阻止其進一步攀升。

摩根士丹利全球利率策略主管 Matthew Hornbach 在上周五的報告中認為 3.12% 是 10 年期美債收率的頂點，其建議投資者參考 2.9% 的點位水平買入 10 年期美國公債（本周一亞洲時段 10 年其美債殖利率維持 2.88% 左右水平）。

Hornbach 分析認為，限制美債殖利率上漲的其他因素還包括未來兩周美國公債市場缺乏長期債的供應，加拿大經濟數據疲弱以及日本投資者 7 月對於美債的需求。

但 Hornbach 同時也提醒投資者該買入策略的主要風險在於「未來數周內貿易戰緊張情緒的迅速緩解」。

這不是摩根士丹利分析師第一次建議投資者買入美國公債，其分析師在今年 4 月份上旬（就在 5 月份 10 年期美債殖利率觸及 7 年高位之前）建議投資者買入 10 年期美國公債。

然而對於美債殖利率是否已經見頂， 華爾街依然存在分歧。摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 以及富蘭克林鄧普頓的 Michael Hasenstab 認為今年 10 年期美債殖利率依然有望突破 4%。太平洋投資管理公司則認為今年的 10 年期美債區間應當在 3%-3.5%。

在 5 月接受採訪時，Jamie Dimon 表示隨著美國通膨上升推動聯準會升息，十年期美國公債殖利率將突破 4%。市場需要對美債殖利率以及通膨升至多年高位做好準備，但也認為如果美國經濟健康，這種情況就屬於「正常化」。

今年以來美債殖利率漲勢氣勢如虹，美債殖利率於 5 月站上 3.1% 關口，刷新 7 年高位。

市場分析稱，美債殖利率上升在一定程度上反映出投資者對美國經濟增長持樂觀情緒及對通膨走高的預期。 川普稅改加上政府支出激增提高了投資者對經濟短期增長的預期。與此同時，借貸和美債供應量有所增加，債券價格隨之走低。

但隨著義大利危機以及全球針鋒相對的貿易局勢持續升級，市場避險情緒升溫，10 年期美債殖利率在 5 月觸及 7 年新高後一路下跌，走勢震盪。