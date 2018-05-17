美股的多頭市場何時結束 摩根士丹利銀行的觀點

根據 CNNMoney 分析報導，美國股市的多頭走勢可能尚未結束，但却可能即將結束。摩根士丹利銀行在本週發布的報告中預期，今年夏季，美國股市可能展現出最後一波漲勢，並於下半年出現高點。

該投資銀行分析師席茲 (Andrew Sheets) 在寫給客戶的報告中說：「我們認為這波多頭市場的上檔空間已經有限。」

摩根士丹利指出，幾項利多因素，已經轉變成了利空，包括世界經濟成長預期將減緩，通貨膨脹終於上升，華盛頓的焦點已由減稅轉移到了關稅。還有聯準會 (Fed) 看來恐會加速升息。

「這些因素似乎都在改變，而且同時改變，」席茲寫道。他並指出，不只環境變得艱困，基本面也在改變。

這波多頭市場由 2009 年 3 月開始，至今已創下史上第二長多頭走勢。由 2016 年底至今年初，股市更是扶搖直上。道瓊由川普當選時的 18333 點上漲到了 1 月底的歷史高點 26616 點。

今年冬季，因擔憂通貨膨脹與貿易戰，股市反轉直下。道瓊目前仍較歷史高點低了約 2000 點。

華爾街目前最大的問題在於，多頭市場是否終於失去了動能。

席茲說，公司債市場可能已於 1 月底觸及高點。歷史走勢顯示，9 至 12 個月後，股市高點亦將出現，亦即股市高點可能出現在第三季或第四季。

「2018 年將會見到系列高點陸續出現，」席茲寫道。他並指出，2018 年初的高度動盪走勢並非失真。

不只摩根士丹利對股市態度謹慎。美銀美林 5 月初進行的調查結果顯示，約有 60% 的基金經理人說，他們相信股市可能已於 1 月出現了高點，也可能在今年稍後觸及高點。

投資人也更加擔憂，經濟擴張於不久之後，即將減緩。

美銀美林調查結果還顯示，僅有 2% 基金經理人認為今年經濟將會落入衰退，84% 預期經濟將於 2020 年底下滑。多數分析師則認為，經濟衰退開始時間將落在 2020 年第一季。

當然，這已不是第一次有分析師預測經濟復甦與多頭市場的結束，而以往的預測結果多不了了之。

這波多頭市場極具韌性，經歷了歐洲債務危機，美國信用評級前所未有遭到調降，及油價崩跌，却依舊勇往直前。

美國股市依舊有著持續上漲的理由，包括企業獲利增加，川普的減稅，及健康的全球經濟。利率雖然上升，但依舊接近歷史低點。

但是預測進出場時機，極為困難，甚至危險。少有投資人能準確進場，又能於風暴來臨前出場。摩根士丹利了解預測並不可靠，市場高點出現的順序也不盡相同，因為沒有那兩個週期是完全相同的。

席茲寫道：「我們的預測符合一般的週期末段的型態，即形成高點是一個過程，而非準確預測到時間點。」

好消息是，摩根士丹利不預期網路泡沫破滅或金融危機來襲，所造成的屠殺歷史會重演，席茲解釋道，導致當時股市崩盤的因素，是現代史上最大的股市與債市泡沫。

「但是今天的股市，與那時的極端情況，相去甚遠，」席茲寫道。