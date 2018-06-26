10年期美債殖利率滑落至3週低點 高收益債有利基？

中美貿易緊張局勢加劇，傳美國政府將限制中國對美科技業的投資，投資者湧向避險資產，10 年期美債殖利率在 25 日下滑至 3 週低點，且美國 3 大股市指數全面走跌。市場人士認為，投資人在此時刻，或可考慮敲進高收益債，因為預期公債殖利率將續低於 3%，高收益債與美債利差短期將不會再收斂，聯準會 (Fed) 升息對高收債的影響已趨緩，同時高收債也較不受貿易戰影響。

週一 (25 日)，2 年期與 30 年期美債殖利率分別下滑 2.1 個基點至 2.529% 與 3.024%，10 年期美債殖利率則一度下滑 2.7 個基點至 2.875%，創下 5 月 31 日以來的最低水平。

10 年期美債殖利率走勢 (圖: investing.com)

因貿易緊張局勢回歸，投資者從股市中逃離並購買美債等資產避險，S&P 500 指數和道瓊指數在週一 (25 日) 下跌均超過 1%。

再加上美國政府傳將限制中國投資美國科技業，以及美國國家安全委員會和商務部正在制定出口管制措施，以防止重要技術被運往中國，科技股為主的那斯達克綜合指數週一 (25 日) 則下跌超過 2%。

納斯達克指數日線走勢圖

另一方面《華爾街日報》報導，此時購買垃圾債可能為更好選擇的理由是，政府債正面臨通膨攀升和經濟擴張加速的壓力，而高評級的企業債則是受到稅改和全球增長減緩的影響。

而高收債與美國經濟實力密切相關，隨著美國經濟增長和商業信心的飆升，高收益債的價格也保持穩定，較不受到美國聯準會 (Fed) 表示將加速升息步伐的影響。當利率上升時，債券價格通常會下跌，因投資者追尋更高的殖利率。

此外在市場面臨貿易鬥爭的情況下，高收益債亦較不受影響，因為借貸人業務主要集中在美國境內，與跨國集團不同，這代表著他們亦較不受歐洲增長緩慢與新興市場高度波動影響。

在計入價格變化和利息支付後，彭博巴克萊全球高收益債券指數今年的總回報率為 0.7%，但同一時間相比，投資級公司債回報率為負 3.6% 和美債回報率為負 1.4％。