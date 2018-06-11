Diss高盛？摩根士丹利：科技泡沫隨時會破滅

對於市場的走勢，金融界的大佬們的分歧似乎越來越大。

此前，索羅斯「歐盟要完、金融危機將來」的警告，引發了他和摩根士丹利 CEO 一場爭鋒相對的論戰。上周，高盛為科技股搖旗吶喊，宣稱科技股「不是泡沫」，也遭到三連嘲。

高盛被群嘲

在年初美股科技股大跌之後，美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 3 月曾表示，自從全球金融危機以來，Amazon、Google、Twitter、Ebay、Netflix 和 Facebook 等「電子商務」公司的市值，上漲了 617%，成為過去 40 年來第三大泡沫；如果這六隻股票不出現大跌，那麼未來幾個月將成為有史以來最大的泡沫。

上周，Michael Hartnett 再次表示，雖然科技股迄今為止出現了創紀錄的資金流入，但那是因為它們已經成為市場周期尾聲的「防禦性」板塊，如果出現 1998 年的那種「大危機」，信貸大面積縮減，投資者被迫拋售風險資產，那麼科技股將是重災區。

彭博社市場分析師 Andrew Cinko 上周五也表示，如果市場變臉，投資者被迫殺雞取卵，有啥賣啥。

這一幕不是似曾相識嗎？在市場復甦周期的尾聲，科技股接管了股票市場，牛市似乎變成永恆，投資組合風險更加集中，少數牛股（FANGs）上漲刺激投資者越發貪婪，讓很多人確信投資科技股，就是對抗周期尾聲壓力的防禦性手段。

摩根士丹利美國股票首席策略師 Michael Wilson 周日也表示，科技股泡沫（破裂）可能是投資者在毫無徵兆的情況下，隨時要面對的「真相」。

Michael Wilson 認為，目前全球金融市場的緊縮和混亂助推了更大的科技泡沫。

首先，美國和歐盟正在推動金融緊縮。美國經濟目前實現了充分就業和 2% 通膨的雙重目標，這意味著聯準會不太可能推遲緊縮政策；同時，歐洲央行近期也正在發出更加鷹派的削減資產購買的信號。

其次，歐洲銀行股的暴跌、正在席捲阿根廷、土耳其和巴西等新興市場的金融風暴，以及近期義大利公債大跌，以這些事件為代表的金融動盪助推了更大的科技泡沫，更多資金湧入被投資者認為是防禦性資產的科技股。

但是，和傳統的防禦性資產如高質量債券、公用事業、電信、醫療保健和消費品不同，科技股通常不具備防禦作用，因為它們在量化寬鬆時代已經被抬到相當高的位置。

摩根士丹利認為，最可靠的跡象表明，科技股的牛市似乎已經結束，而高盛對客戶真誠地保證科技股不是泡沫：這意味著高盛現在正在賣力地兜售，將科技股的風險轉移給任何容易上當受騙的人。

高盛：科技股仍將主宰市場

高盛策略師 Peter Oppenheimer 和 Guillaume Jaisson 在研報中表示，與上世紀 60 年代追捧 Nifty Fifty 和 90 年代的狂熱投機泡沫不同，如今，科技股的上漲主要歸因於強勁的基本面，出色的收入和盈利狀況，而非投機。

兩位策略師寫道，過去的十年中，科技股漲勢特別是所謂的 FAAMG 股票大約有 87% 來自於利潤的支持，只有 13% 左右源自於估值擴張。相比之下，美股其他板塊的這兩大比例分別為 73% 和 27%。

從本益比方面來看，儘管美股前五大股票首次全部被科技股霸占，但本益比整體並不算太高。FAAMG 的整體本益比在 22.6 倍左右，還不到網路泡沫時期前五大科技股本益比的一半。

「鑒於總體估值不是太高，我們認為當前這波科技股盛宴不會很快結束。」兩位策略師這樣寫道。

他們還補充說，諸如零售、公用事業等傳統行業將被迫擁抱網路新時代，擁抱新科技，並將升級他們的設備。與此同時，科技產業正迅猛發展，人工智慧正站在風口之上。這些都將有利於科技股。